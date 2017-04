Bye Bye Kevin O’Leary! (Et bonjour Maxime Bernier)

Avouez que vous vous ennuierez de ses «Bonjour mes amis québécois» lancés avec nonchalance et dans son français torturé?

Sur une note plus sérieuse, je parle évidemment de la vedette médiatique et multimillionnaire Kevin O’Leary.

Cet après-midi, il annonçait qu'il quittait tout simplement la course à la chefferie du Parti conservateur du Canada (PCC).

Il faut dire que la démission du meneur dans une course à la chefferie, tous partis confondus, est en soi un événement exceptionnel.

Dans un message envoyé à ses supporteurs et une entrevue postée sur le site web du Globe and Mail, O’Leary explique qu’il quitte la course principalement parce qu’il a compris qu'il n’aura jamais les appuis nécessaires au Québec pour gagner une élection fédérale contre Justin Trudeau.

Là-dessus, difficile de dire le contraire. Sa lucidité d’une froideur indéniable l'honore, c’est le moins que l’on puisse dire. Pas de fausses excuses, pas de «raisons familiales» non fondées dans son cas.

Bref, ironiquement, son absence totale de maîtrise de la langue française s’est avérée être son Waterloo politique...

***

Résultat : Kevin O’Leary se réfugie derrière la candidature du conservateur libertarien Maxime Bernier.

Déjà dans le peloton de tête et venant du Québec, M. Bernier profitera ainsi dorénavant de l'appui concret de Kevin O'Leary.

Un appui d'autant plus important pour Bernier que O'Leary était le meneur dans cette drôle de course à la succession de Stephen Harper où le nombre de candidats et candidates dépasse la douzaine.

Bref, la joute au Parti conservateur vient de changer. Et à défaut d'en devenir le chef, O'Leary se positionne maintenant comme le «king maker» chez les conservateurs.

Comme par hasard, cette annonce surprise tombe quelques heures avant la diffusion d’un débat attendu entre les candidats à la chefferie conservatrice.

Cet après-midi, messieurs O’Leary et Bernier tiennent aussi une conférence de presse conjointe pour sceller leur alliance.

Et par un autre hasard dont seule la politique a le secret, la page couverture du prochain numéro du magazine l’Actualité - postée aujourd’hui sur twitter -, présente une photo pleine page d’un Maxime Bernier au regard déterminé et avec le titre suivant en grosses lettres : «PEUT-IL BATTRE TRUDEAU?»

Puis encore ceci: «Maxime Bernier. Il est l’un des favoris pour diriger le Parti conservateur. Et il a un plan pour devenir premier ministre.»

À suivre.

Comme dirait l’autre, ben coudonc...