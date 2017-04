SYNNOTT, Léona



Le 18 avril 2017, à l'âge de 58 ans, est décédée Léona Synnott.Elle laisse dans le deuil son amoureux Gilles Sauvé, son fils Jessey Thériault, sa belle-fille Mélissa Bontemps, sa belle-mère Réjeanne Sauvé ainsi que ses frères et soeurs, Reina, Claire, Prescilien, Léonard, Gaston et Alban, ses beaux-frères, belles-soeurs, neveux et nièces et de nombreux amis.Elle est allée rejoindre sa maman, Lucie Boulay, qu’elle n’a pas eu la chance de connaître, son papa Zéphirin, son frère Fernand, sa soeur Diane, ses neveux Guy et Benoit.La famille vous accueillera le dimanche 30 avril de 9h à 12h et de 13h à 16h à:7679, BOUL. TASCHEREAUBROSSARD, J4Y 1A2www.dignitequebec.comUne cérémonie en sa mémoire aura lieu à 16h en la chapelle du salon.