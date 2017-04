THIFFAULT, Jean-Louis



À Shawinigan, le 20 avril, est décédé M. Jean-Louis Thiffault, 82 ans, époux de Mme Gisèle Guillemette.Outre son épouse, il laisse ses enfants: Ginette (Richard Thériault), Yvan (Monique Vincent), Myriam (François Charbonneau), huit petits-enfants et cinq arrière-petits-enfants, plusieurs frères et soeurs, beaux-frères, belles-soeurs, parents et ami(e)s.La famille accueillera parents et ami(e)s à la résidence funéraire:58, RUE DU PONTST-STANISLAS, Qc G0X 3E0418.328-3226 rfatb@hotmail.comsamedi le 29 avril à partir de 11h, suivi des funérailles à 14h30 en l'église de St-Stanislas. L'inhumation aura lieu au cimetière paroissial.