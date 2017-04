PARADIS, André



Au CHSLD St-Antoine de Padoue à St-Lin, le 23 avril 2017, à l'âge de 88 ans, est décédé M. André Paradis, époux de Mme Jeannine Laforest, demeurant à Ste-Julienne.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Gilles (Anne-Marie Couvrette), Jacques (Yuki Naga), Michel (Manon Nadeau), Louise (Eric Bériault), Johanne (Robert Brassard), ses petits-enfants et arrière-petits-enfants, son frère, ses soeurs, beaux-frères, belles-soeurs, autres parents et amis.Il sera exposé le vendredi 28 avril de 14h à 17h et de 19h à 22h et samedi à compter de 9h à la résidence de la:2545, RUE EUGÈNE MARSANSTE-JULIENNELes funérailles auront lieu le samedi 29 avril à 11h, en l'église de Ste-Julienne. Direction funéraire: