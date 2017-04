BLOUIN, Normand



À Montréal, le 3 avril 2017, à l’âge de 56 ans, est décédé Normand Blouin, fils de Jean-Paul Blouin et de feu Lucille Descoteaux.Outre son père, il laisse dans le deuil son fils Alex, ses frères et soeurs, Claude (Christine), Luc (Ginette), Jacques (Chantal), Francine (Jacques), Carole, ainsi que ses chers neveux et nièces. Il laisse aussi de nombreux autres parents amis et amies.La famille accueillera parents et amis au:3198, RUE ONTARIO ESTMONTRÉAL, Qc H1W 1P2le samedi 29 avril 2017 de 13h à 17h. Une cérémonie aura lieu en la chapelle du complexe à 17h.