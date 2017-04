ST-ANDRÉ, François



À St-Charles-Borromée, le 12 avril 2017, à l'âge de 85 ans, est décédé M. François St-André, époux en premières noces de feu Irène Collin et en secondes noces de Monique Legris.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Danielle et Elise (Christian), ses petits-enfants Roseline (Karl), Émilie (Jocelyn), Marylou (Michaël), Thierry (Rosalie) et Lawrence (Alysson), ses arrière-petits-enfants Pamelie, Justin, Charlotte et Aurélianne; les enfants de son épouse: Benoit (Manon), Martin (Céline) et les petits-enfants: Jamila, Malek, Saraha et Leila; plusieurs beaux-frères, belles-soeurs, neveux, nièces, parents et amis.La famille recevra vos condoléances le samedi 29 avril à partir de 13h en l'église de St-Roch-de-L'Achigan. Les funérailles suivront à 14h, et de là au cimetière du même lieu.Des dons à la Société Alzheimer seraient grandement appréciés.