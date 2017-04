BINETTE, Hélène

(née Marineau)



Le 22 avril 2017, à l’âge de 84 ans est décédée Mme Hélène Marineau épouse de feu M. Gaëtan Binette.Elle était la mère adorée de Serge (Nancy), Paul (Diane), Josée et Chantal (Guy), la mamie d’amour de ses petits-enfants, et arrière-petits-enfants. Elle laisse également ses soeurs, autres parents et amis.La famille recevra les condoléances au Complexe funéraire Urgel Bourgie, 2500, av. des Perron, Auteuil, Lavalle dimanche 30 avril de 14h à 17h et de 19h à 21h, le lundi 1er mai, la famille vous accueillera à compter de 9h30 et suivront à 11h les funérailles en l’église Ste-Béatrice, 475, av. des Perron, Laval et de là au cimetière Jardins Urgel Bourgie, 2500, av. des Perron.