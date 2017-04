LAFLAMME, Robert



Paisiblement, le mercredi 12 avril 2017, à l'âge de 86 ans, est décédé entouré des siens, Robert Laflamme époux de feu Denise Bruneau.Il laisse dans le deuil sa fille Martine (Julie-Anne), sa soeur Jeannine et sa compagne Huguette ainsi que ses beaux-frères et belles-soeurs, neveux et nièces, parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funéraire:le dimanche 30 avril 2017 dès 12h. Une cérémonie commémorative aura lieu ce même jour à 16h en la chapelle du complexe.