Demain, des entreprises (vraiment) accommodantes

Maxime Bilodeau - 37e AVENUE

Des entreprises de plus en plus flexibles, collaboratives et accommodantes : le monde du travail de demain fait la part belle à la qualité de vie des travailleurs.

L’époque des employés interchangeables ou traités comme des numéros est-elle révolue ? Alors que la rétention des talents devient un enjeu majeur pour les entreprises, des tendances en ce sens se dessinent. Les recruteurs mettent en effet de plus en plus l’accent sur les avantages « humains » d’un poste chez eux afin d’attirer les meilleurs...

Un milieu de travail plus flexible

« Dans le futur, chaque compagnie devra avoir un programme de flexibilité digne de ce nom, prophétisait Dan Schawbe, fondateur de WorkplaceTrends.com, lors de la publication d’un sondage sur la question il y a quelque temps. Celles qui ne s’en doteront pas risquent de voir s’échapper de précieux talents. »

L’enquête rapportait notamment que la flexibilité du travail est la première préoccupation de trois employés sur quatre, alors que seul un employeur sur deux partage cette vision. L’avènement du télétravail et la multiplication des opportunités offertes par les nouvelles technologies permettront de réduire cet écart de perception au cours des prochaines années.

Des entreprises moins exigeantes

Selon une étude comparative sur l’emploi du temps menée par Statistique Canada, les Québécois allouent désormais près de 46 heures par semaine au boulot, heures de travail non rémunérées et temps de navettage inclus. Cette atténuation des frontières entre travail et vie personnelle a des conséquences : une autre étude de WorkplaceTrends.com statue que plus de 50 % des travailleurs se sentent surmenés, voire brûlés par leur travail.

Dans ce contexte, les entreprises n’auront pas le choix de revoir leurs exigences envers leurs employés... ou de les compenser sous forme d’avantages sociaux ou de hausse de salaire !