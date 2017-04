Deux maillons faibles

L’an dernier, après que son équipe eut raté les séries, Geoff Molson s’était présenté au bilan de fin de saison pour réitérer sa confiance envers Marc Bergevin et Michel Therrien. La perte de Carey Price avait servi ­d’excuse pour dire que la non-qualification aux séries était un accident de parcours. Dans cette optique, comment doit-on interpréter l’absence du ­propriétaire du Canadien au constat tenu cette année?

Or, l’élimination aux mains des ­Rangers fait aussi mal que la fin hâtive de l’an dernier. En fait, la saison n’a duré que deux semaines de plus.

Lundi, Bergevin a mentionné que personne ne voulait plus ramener la coupe Stanley à Montréal que M. Molson. On le croit sur parole.

M. Molson doit demander des comptes. Notamment en ce qui touche le recrutement et le développement.

Il est secondé par deux adjoints (Larry Carrière et Scott Mellanby) et un vice-président principal aux ­opérations hockey (Rick Dudley).

Au recrutement, on trouve un vice-président du personnel des joueurs et superviseur du recrutement amateur (Trevor Timmins), un directeur du recrutement professionnel (Eric ­Crawford), sous lequel travaillent cinq recruteurs, et un directeur du ­recrutement amateur (Shane Churla) qui chapeaute une quinzaine de ­recruteurs.