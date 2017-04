Devriez-vous apprendre à programmer?

Fanny Bourel - 37e AVENUE

À l’ère où les génies de l’informatique sont comme les rois du monde, l’apprentissage de la programmation informatique devrait-il être généralisé à l'ensemble de la population ?

Selon Michel Reid, coordonnateur du département informatique et de recherche opérationnelle de l’Université de Montréal, il n’est pas indispensable que tout le monde apprenne à coder. « C’est surtout nécessaire dans les catégories d’emploi qui demandent de l’automatisation, explique-t-il. Par exemple, un technicien qui travaille à réparer des robots sur une chaîne de montage a tout intérêt à être capable de modifier le logiciel du robot, pas seulement à en réparer la mécanique. »

Prendre les commandes

Si savoir coder ne devient pas incontournable, maîtriser certains langages de programmation donne la possibilité à un travailleur d’automatiser certaines tâches et d’être ainsi plus performant. Par exemple, « un enseignant peut automatiser la gestion des évaluations de ses élèves plutôt que de devoir tout faire à la main », dit M. Reid.

Avoir des compétences en programmation, c’est donc passer de l’utilisateur passif et dépendant d’un logiciel à celui en mesure d’adapter une technologie à ses besoins, car il en comprend mieux la logique, la structure et le design.

Par ailleurs, ceux ayant appris les rudiments du code informatique disent que ces acquis ont modelé leur pensée logique et permis d'en tirer davantage de leurs outils numériques. Et comme le rôle et la place de la technologie sont appelés à grandir encore davantage, plusieurs voient les bénéfices que peut apporter l'enseignement du langage informatique aux emplois du futur.

Une révolution encore à venir

En attendant que cet apprentissage soit la norme dans les écoles du Québec (les programmes touchant aux notions de robotique, par exemple, sont de plus en plus courants), rien n'empêche les intéressés de prendre le taureau par les cornes et de s'atteler à la tâche: des sites comme Code Academy, Khan Academy ou Code.org offrent des cours en ligne. À vos marques, codez !