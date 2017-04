HÉBERT (née Danakas)

Paulette



À Québec, le 1er avril 2017, à l’âge de 93 ans, est décédée Paulette Danakas, fille de feu Blanche Béchard et de feu Georges Danakas. Elle était l’épouse de feu Gérard Hébert.Elle laisse dans le deuil ses enfants Yves (Louise-Marie Trothier-Hébert) et Johanne (Alain Bourassa), ses petits-fils Xavier, Samuel et Jean-Sébastien, ses frères feu Roger, feu Adrien et Philippe, ses soeurs Georgette et Lilianne (Jean-Louis Cossetti), ses neveux, ses nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille vous accueillera le dimanche 30 avril 2017 dès 9 heures au:T : 514 721-4925 • F : 514 728-3467(Stationnement privé à l’arrière du salon)Une célébration de la Parole aura lieu le jour même à 11 heures en la chapelle du complexe funéraire. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation québécoise du cancer.fqc.qc.ca/fr/donnez/faites-un-don