LAURENCE, Orpha

née Gastonguay



À Laval, le 20 avril 2017, à l’âge de 93 ans, est décédée madame Orpha Gastonguay Laurence, épouse de feu monsieur Claude Laurence.Elle laisse dans le deuil ses enfants Richard (Mariette), Robert (Danielle) et Louise (Claude), ses petits-enfants Frédéric (Stéphanie), Daniel, Julie et Josée, ses soeurs Lucienne, Thérèse et Françoise, ses neveux, ses nièces, les filles de Danielle: Camille, Laurie et Michelle ainsi que de nombreux autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 29 avril de 14h à 17h au:FABREVILLE, LAVAL450-473-5934Une cérémonie sera célébrée ce même jour à 17h au salon.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à l’Institut et hôpital neurologiques de Montréal: www.mcgill.ca/neuro/fr/donner et/ou à la Fondation de l'hôpital Cité de la Santé de Laval.