BINETTE, Bernard



À Longueuil, le 8 avril 2017, à l'âge de 82 ans, est décédé Monsieur Bernard Binette, époux de Gisèle Beaudoin.Outre son épouse, il laisse dans le deuil sa fille Carmen (Serge), son frère André (feu Huguette), son beau-frère Fernand, ses nombreux neveux et nièces ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le dimanche 30 avril 2017 de 13 à 17 heures, suivi d'une réunion de prières à la chapelle du complexe funéraire:La famille tient à remercier le personnel du 6e Sud et le Dr Boucher de l'Hôpital Pierre-Boucher pour leur soutien et les bons soins prodigués.Au lieu de fleurs, un don à la Fondation Hôpital Pierre Boucher serait apprécié en la mémoire de Bernard Binette.