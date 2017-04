VINETTE, Jean-Claude "Garry"



À St-Didace, le 17 avril 2017, à l’âge de 81 ans, est décédé M. «Garry» Jean-Claude Vinette, fils de feu Marie-Ange Lanctôt et feu Raoul Vinette.Outre sa fille Danièle (Christian Roy), il laisse dans le deuil Johanne Beaulieu (Jocelyn Lussier), Richard Beaulieu, ainsi que leurs enfants respectifs, sa soeur Pierrette Vinette, son frère Normand Vinette (Léona), ses neveux, nièces et autres parents et amis (es).L’amitié avait une place très importante dans la vie de Garry. La famille tient à remercier l’ensemble de ces personnes qui un jour, de près ou de loin, ont fait partie de ce rang et est extrêmement reconnaissante pour l’aide et le soutien que certains d’entre eux lui ont apporté. De plus, elle tient à faire des remerciements particuliers à son ami Gilles qui a su lui apporter présence, aide et bienveillance durant le dernier chapitre de sa vie.La famille accueillera parents et amis au:124 RUE SAINT-GABRIELST-GABRIEL-DE-BRANDON, Qc, J0K 2N0Tél. 450.835.4942 ou 1 844 835.4942Téléc. 450.835.2448le vendredi 5 mai 2017 de 14h à 17h et 19h à 22h et le samedi 6 mai dès midi, suivi d’une célébration liturgique à 15h.Au lieu de fleurs, vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l’organisme ou fondation de votre choix.