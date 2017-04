États-Unis: le taux d’imposition des entreprises va diminuer à 15 %

WASHINGTON | Le taux d’imposition des entreprises américaines va passer de 35 à 15 % dans le projet de réforme fiscale qui sera soumis au Congrès, a indiqué mercredi le secrétaire au Trésor américain Steve Mnuchin.

Interrogé lors d’un entretien sur les détails de la réforme fiscale que l’administration de Donald Trump doit présenter mercredi, M. Mnuchin a répondu: «Je n'entrerai pas dans les détails, mais laissez-moi juste dire que, comme le chiffre de 15 % a été diffusé dans la presse ces derniers jours, je peux confirmer que le taux d’imposition des entreprises sera de 15 %.»

Le taux actuel de 35 % est l’un des plus élevés des pays de l’OCDE, mais le taux effectif est souvent bien inférieur, en raison des différentes exemptions et déductions.

M. Mnuchin a souligné mercredi, lors d’un débat organisé par la publication The Hill à Washington, que ce taux réduit s’adresserait en premier lieu aux petites entreprises.

«Cela ne va pas être une nouvelle niche qui laisserait les gens riches payer 15 % d’impôts alors qu’ils devraient en payer plus. Cela va être pour les petites entreprises, qui font marcher l’économie, et elles en auront tous les bénéfices», a-t-il souligné.

Donald Trump, qui a pris ses fonctions en janvier, avait promis pendant sa campagne de réformer les impôts et de diminuer la charge fiscale pesant à la fois sur les entreprises et les ménages. Son administration soutient qu’une réduction relancera la croissance et que les recettes supplémentaires dégagées par une accélération de l’économie compenseront le manque à gagner pour le budget fédéral.

M. Mnuchin a également laissé entendre que cette réforme ne comprendrait pas de taxes sur les importations, comme le souhaitaient certains élus républicains du Congrès.