HARDY, Madeleine

(née Clémentin)



À Montréal, le 9 avril, à l'âge de 75 ans, est décédée Mme Madeleine Clémentin.Elle laisse dans le deuil son mari Georges, ses filles Karen (Emanuele Piccinini), Carole (Jean Claude Lavigne) et Christine, six petits-enfants: Veronique, Felix-Antoine, Laurence et Pierre Alexandre Lemire, Valérie et Audrey Lavigne et deux arrière-petits-enfants William et Léa. Elle laisse aussi dans le deuil sa famille en France et ses amis au travail et dans la vie.La famille recevra les condoléances le samedi 29 avril 2017, de 9h30 à 13h au complexe funéraire: