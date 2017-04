POULIOT, Marie-Jeanne

(née Rose)



À Châteauguay, le 20 avril 2017, à l’âge de 83 ans, est décédée madame Marie-Jeanne Rose, épouse de feu monsieur François Pouliot.Elle laisse dans le deuil ses enfants Germain (Johanne) et Nicole (Robert), ses petits-enfants et arrière-petits-enfants, sa soeur Alice, son frère André (Jeannette) ainsi qu’autres parents et amis.La famille vous accueillera samedi le 29 avril à compter de 10h, à la:Tél. 450 427-2332www.residencemariesoleilphaneuf.comUne liturgie de la Parole aura lieu le même jour à 14h, dans le salon. L’inhumation suivra au cimetière Très-Saint-Sacrement à Howick.Pour honorer sa mémoire, des dons peuvent être faits à la Société Alzheimer (formulaires disponibles au salon funéraire).La famille tient à remercier le personnel du 4e étage du Centre d’Hébergement de Châteauguay pour les bons soins prodigués envers Marie-Jeanne.