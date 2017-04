Facultés affaiblies: le sénateur Brazeau acquitté

GATINEAU – Le sénateur Patrick Brazeau a été acquitté mercredi des accusations de garde de véhicule avec capacités affaiblies qui pesaient sur lui.

Il avait été arrêté en octobre 2104 alors qu’il se trouvait au volant d’un véhicule stationné. Il sentait alors l’alcool, selon la police de Gatineau, qui lui a fait passer un alcootest.

Mercredi, il a été acquitté des accusations qui pesaient sur lui.

Dans un autre dossier, Patrick Brazeau fait toujours face à des accusations de conduite avec capacités affaiblies par l’alcool. Il avait été arrêté en avril 2016 sur la route 148, à Mayo, une petite municipalité située à une quarantaine de kilomètres au nord-est de Gatineau. Il avait alors refusé de se soumettre à l’alcootest.

Rappelons que les accusations de fraude et d'abus de confiance contre le sénateur indépendant ont été abandonnées l’an dernier. Dans la foulée, il avait fait son retour à la Chambre haute après une saga judiciaire de plus de trois ans et demi relativement au scandale des dépenses au Sénat.

Le sénateur nommé par Stephen Harper avait été suspendu puis expulsé du caucus conservateur en 2013, au moment où le scandale des dépenses au Sénat prenait de l’ampleur.