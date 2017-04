ROUSSEAU, Claude



À Montréal, le 20 avril 2017, à l’âge de 90 ans, est décédé Claude Rousseau, natif de Montréal, époux de feu Réjane Reid, père de feu Louise, laissant dans le deuil ses enfants Sylvie (feu Pierre Tessier), Michel (feu Nathalie Auger) et Stéphane (Agathe Plante), ses petits-enfants Martin Tessier (Mélissa Robert) et Sophie Tessier (Jean-Sébastien Guillemette), Katia et Valérie Rousseau, Julie Rousseau (Jean-François Morneau) et Philippe Rousseau (Élisa Forbes-Brisebois), et ses arrière-petits-enfants Thomas et Anaïs.La famille recevra les condoléances le samedi 29 avril à compter de 11h Complexe funéraire Urgel Bourgie, 816 boul. Ste-Croix, Ville St-Laurentsuivi d’une célébration religieuse à 13h en l’église St-Laurent, 805, boul. Ste-Croix, Ville St-Laurent.Nous tenons à remercier le personnel dévoué de l'hôpital Sacré-Coeur et Notre-Dame-de-la-Merci.Au lieu de fleurs, un don à la Fondation Gracia serait apprécié.