Gilles Parent dans la tourmente

Après avoir déclaré que les femmes en affaires publiques à la radio, «c’est souvent un turn off», l’animateur de Québec Gilles Parent a recueilli les foudres des animatrices de radio partout au Québec.

«Le problème, c’est que la plupart du temps, dans les affaires publiques, quand j’écoute des filles, pour moi, c’est un turn off presque partout, alors je me dis: “Christie! J’ai-tu besoin d’avoir une fille juste pour une fille? Une opinion de fille?” Je ne sais pas. Je ne peux pas l’expliquer. Ça n’a rien à voir avec du sexisme», affirmait Gilles Parent dans son émission, mardi.

De tels propos ont soulevé la colère de la part d’animatrices de radio de partout au Québec. Nathalie Normandeau et Sophie Durocher ont vivement réagi aux affirmations de leur compétiteur en ouverture de leur émission respective.

«Propos réducteurs» et «misogynes»: Nathalie Normandeau en avait long à dire mardi au BLVD 102,1, soulignant au passage le fait que Gilles Parent n’avait aucune femme dans son équipe.

«Après le Bon Dieu à Québec, il y a le maire de Québec et il y a aussi Gilles Parent dans les radios de Québec», a-t-elle lancé, se questionnant si «l’heure de la retraite n’avait pas sonné» pour lui.

« Diarrhée verbale »

À Sophie sans compromis, aussi diffusée au BLVD 102,1, Sophie Durocher s’est emportée contre «la diarrhée verbale» de Parent, qualifiant ses propos de «misogynes», «déplacés» «décourageants», «qui datent d’un autre âge».

Josey Arsenault, qui pilote une émission à la même station que Parent, a aussi réagi, tout comme Catherine Brisson, du 98,5 FM. La morning woman du 106,9 Mauricie, Catherine Gaudreault, a reproché à Gilles Parent son «ego démesuré».

«Si ce n’est pas ça du sexisme, expliquez-moi qu’est-ce que le sexisme, a-t-elle dit. [...] Moi, ce qui me turn off, c’est des propos prétentieux, condescendants, et quand on utilise la vantardise.»

Il nuance ses propos

Mercredi matin, Gilles Parent a d’abord nuancé ses propos chez Paul Arcand, au 98,5 FM. «Je faisais le constat que j’étais déçu de voir qu’il n’y avait pas plus de femmes dans le domaine de la radio qui avaient des rôles majeurs», a-t-il précisé.

L’animateur est longuement revenu sur le sujet plus tard, en ouverture de son émission, sans se rétracter. Il a reçu sa collègue de la même station, Myriam Ségal, qui l’a appuyé. «Est-ce que la polémique, c’est le panache des gars en radio?» lui a-t-il demandé.

«Pour l’instant, oui, a-t-elle répondu. Et je suis un peu une exception. [...] J’ai l’impression que beaucoup de filles n’ont pas cette assurance que moi j’ai pu développer grâce à mon éducation.»

Les meilleures réactions

« Des propos prétentieux, condescendants » – Catherine Gaudreault

« C’est le gars qui se croit tout permis » – Nathalie Normandeau

« Ce sont des propos qui n’ont pas leur place en 2017 » – Sophie Durocher