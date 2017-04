Gilles Parent nuance ses propos au micro de Paul Arcand

L’animateur du FM93 Gilles Parent a eu l’occasion de préciser sa pensée mercredi matin au micro de Paul Arcand, au 98,5 FM.

Celui qui a déclaré mardi, dans son émission, trouver que les femmes en affaires publiques à la radio sont un «turn off», a nuancé ses propos.

«Je faisais le constat que j’étais déçu de voir qu’il n’y avait pas plus de femmes dans le domaine de la radio qui avaient des rôles majeurs [...] mais je parle de mon métier et particulièrement du métier que je fais dans une radio plutôt polémiste, d’opinion et combative comme celle de Québec. Évidemment, il aurait fallu que je prenne le temps d’expliquer le rôle des patrons, ce que les patrons veulent et tout ça. [...] Je suis déçu de voir qu’au total, il y a peut-être 5 ou 10 femmes qui ont eu des rôles majeurs dans la radio tout le temps que j’ai été là, alors qu’il y a eu plein d’hommes qui sont passés, alors je posais la question», a-t-il indiqué.

«Es-tu déçu ou tu trouves que les femmes en radio parlée sont “turn off”», lui a demandé Paul Arcand.

«Je ne trouve pas que les femmes en radio parlée sont “turn off” en général, mais de ce que, moi, j’entends à Québec, le rôle qu’on leur donne, c’est un rôle de faire-valoir. C’est un rôle juste de réaction et, moi, je trouve ça plate. Je sais que les femmes sont capables de faire mieux. [...] 60 % de mes collaborateurs [sont] des femmes. J’ai été avec des femmes tout le temps, dans ma carrière. Ça n’a rien à voir. Ç’a juste à voir [avec] le rôle qu’on leur donne dans le type de radio que nous faisons. [...] C’est vrai qu’il y en a et qu’il y en a eu, mais moi, je parlais de 38 ans de carrière. Je ne parlais pas des femmes qui sont plates», a-t-il expliqué.

Gilles Parent dit simplement avoir fait un «constat qui est triste». Selon lui, plusieurs facteurs peuvent expliquer la faible présence des femmes en avant-plan à la radio parlée.

«Dans la radio parlée d’opinion, je trouve que les femmes, on les campe dans un rôle. Ou elles ne veulent pas faire plus, ou elles n’en ont pas la chance. Ça, je ne peux pas répondre à ça non plus. Je ne suis pas leur patron. Je ne suis pas un patron de radio. Je fais le constat que, dans ma carrière, je trouve ça plate d’avoir été capable d’avoir 10 noms de femmes qui ont marqué, dans des rôles majeurs à la radio. Il devrait y en avoir plus que ça et je ne sais pas si c’est juste de la faute des patrons ou si les femmes n’ont pas eu la chance, ou [...] ne veulent pas, mais je pense que c’est un mélange de ça, très honnêtement», plaide-t-il.

En plus de nommer plusieurs femmes qu’il considère comme marquantes, Gilles Parent a répété qu'il avait déjà offert à des femmes de travailler pour «éventuellement» prendre sa place à la radio.

L’animateur dit comprendre l’«ampleur de l’affaire» et «assume» ses propos.

«Même si tout le monde s’est senti visé – et j’en suis désolé – [...] et que j’ai passé pour le macho de la Terre, ce n’est pas de ça que je parle. Je parle du fait que ce n’est pas toutes les femmes qui veulent faire ça, et est-ce qu’on leur en donne la chance? C’est une bonne question, mais moi, je ne suis pas le patron de la radio. Je ne suis pas le patron de Cogeco. Est-ce qu’on donne aux femmes dans la radio parlée [la chance] de le faire? Est-ce que les femmes désirent toutes en faire? Est-ce que c’est juste la faute des hommes? Moi, je pose la question large. Je suis d’accord que ça n’aurait pas dû se régler en 15 minutes à la radio.»