Heureux loin des projecteurs

Après avoir connu la gloire dans les années 60, s’être consacré à la production télévisée, avoir quitté le show-business, puis y être revenu au bout d’une quinzaine d’années, Donald Lautrec considère qu’il a assez donné. «J’ai fait ce que j’avais à faire», a dit l’artiste, lors d’une rare entrevue accordée au Journal.

Joindre Donald Lautrec n’est pas une entreprise facile. Bien que l’on célèbre ces jours-ci le 50e anniversaire de l’Expo 67, dont il a interprété la chanson-thème Un jour, un jour, l’artiste qui soufflera ses 77 bougies, cet été, n’a pas le cœur à offrir des entrevues.

«J’évite ces choses-là, a-t-il dit, lors d’un entretien téléphonique. On m’a même envoyé un scénario, il y a pas longtemps, pour que je joue mon propre rôle dans une série. J’ai refusé. Je n’ai pas l’goût de refaire ça.»

Plutôt que de chercher l’attention des médias et du public, l’interprète des succès Manon, viens danser le ska, Éloïse et Alléluia préfère profiter de la vie sur un terrain de golf.

«Ma compagnie de production a très bien marché, assez pour que je puisse me trouver un petit coin, en Floride, et que je puisse jouer au golf à mon goût, a-t-il expliqué, précisant qu’il y vivait environ quatre mois par année. Je joue au golf cinq jours par semaine. C’est ma passion depuis plus de 30 ans.»

Discret

Donald Lautrec se décrit comme une personne «extrêmement privée». Cela n’est certainement pas étranger à la grande popularité qu’il a connue, dans les années 60 et au début des années 70.

À cette époque, il ne pouvait circuler normalement dans une foule et il devait composer avec les admiratrices qui faisaient le pied de grue devant chez lui, dans l’espoir de l’apercevoir.

«À un certain point, je ne voulais plus sortir, a-t-il raconté. Par contre, quand j’étais sur scène, devant le public, j’étais le gars le plus fin de la Terre.»

Encore aujourd’hui, Donald Lautrec se fait un devoir d’être courtois envers ses fans. «Cette génération-là va être avec moi pour la vie, a-t-il souligné. Ça fait partie de leur enfance, de leur jeunesse. C’est comme ça. Un peu comme Michel Louvain.»

Retraite

Contrairement à Michel Louvain, l’artiste ne ressent pas le besoin ni l’envie de poursuivre sa carrière d’entertainer, et ce, malgré le fait qu’il ait présenté un album de matériel original (le premier en 28 ans), en 2009.

«J’ai passé un an, enfermé chez moi, à raison de trois à quatre heures par jour, sept jours par semaine, à chanter pour essayer de retrouver ma voix», a-t-il expliqué.

«Après, nous sommes allés en studio pour faire l’album, qui comprenait des chansons que mon public pourrait aimer. L’objectif, c’était d’en faire un deuxième avec de la musique que moi, j’aurais aimée. Il y a eu une grande évolution, de mon côté, mais il fallait que je renoue avec mon public avant de pouvoir l’amener ailleurs»

Malgré le plan de match établi, le chanteur a réalisé qu’il ne pouvait demander à son public de le suivre dans de nouvelles avenues musicales, après toutes ces années. «Ce n’est pas possible. C’est comme demander à quelqu’un de changer de peau», a-t-il constaté.

Industrie

La crise que traverse l’industrie de la musique, chamboulée par la popularité de l’écoute en continu, a aussi joué un rôle dans sa décision de se retirer.

Critique à l’égard des radios commerciales qui «accordent trop de place à la musique américaine», mais également des festivals qui présentent des concerts gratuits, ce qui tiendrait le public loin des salles de spectacles, selon lui, Donald Lautrec estime qu’un artiste doit être «extrêmement dévoué» pour mener une carrière musicale au Québec, en 2017.

«Les gens font de la musique pour se faire plaisir, a-t-il dit. On ne peut pas en vivre et en faire une carrière. Il y en a quelques-uns qui se débrouillent bien, mais il n’y en a pas tant que ça.»

Donald Lautrec en quelques dates

Début des années 60 : Il rencontre l’impresario Yvan Dufresne

1965 : Il est sacré révélation masculine de l’année au Gala des artistes

1967 : Il interprète la chanson-thème de l’Expo 67, Un jour, un jour

1968 : Il tourne en France avec Nana Mouskouri

1969-1971 : Il anime le Donald Lautrec Chaud à Radio-Canada

1970 : Il tient un rôle dans le film Deux femmes en or

1981 : Il présente le spectacle Les 3 L avec Pierre Lalonde et Michel Louvain

1981-1985 : Il anime les émissions de variétés Lautrec 81, 82, 83 et 85, à Radio-Canada

1985 : Il devient propriétaire de la maison de production Riviera, qui produit principalement des quiz

2009 : Il présente son premier album en 28 ans, À jamais