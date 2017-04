Je sors, je reste

Coup de cœur

Exposition

Le meilleur de la photo de presse au Québec

Photo Courtoisie

L’avenue du Mont-Royal vous propose une agréable balade qui vous fera découvrir les finalistes et lauréats du prix Antoine-Désilets, honorant les meilleures photos de presse du Québec dans sept catégories. Arts et spectacles, enjeu, portrait, sports: il y en a pour tous les goûts, et le talent des photographes vous impressionnera à coup sûr.

Jusqu’au 11 juin, sur l’avenue du Mont-Royal

Je sors

Concert

Coco Méliès

Photo Courtoisie

Le duo folk Coco Méliès lance ce soir son deuxième album, The Riddle. Harmonies vocales organiques et planantes, folk parfaitement maîtrisé et juste assez puissant: l’atmosphère de Coco Méliès a tout pour plaire!

Ce soir à 20h, au Centre Phi

Théâtre

Les Zurbains

Photo Courtoisie

Ce soir aura lieu la 20e et dernière édition des Zurbains, une initiative du Théâtre Le Clou qui met en scène quatre contes d’auteurs adolescents aux côtés de celui d’un auteur professionnel. Cette année, ce sont Kim Thuy et Simon Boulerice qui signent un texte dans ce collage ludique et touchant.

Du 27 avril au 12 mai, au Théâtre Denise-Pelletier

Mode

RELUXE

Photo Courtoisie

Alliant mode et philanthropie, cet événement original permet de se procurer des articles de luxe d’occasion à un prix exceptionnel, provenant de donateurs comme Karine Vanasse et Chantal Lamarre. Tous les fonds de cette soirée seront remis à l’organisme Le Chaînon, qui aide les femmes en difficulté depuis 85 ans.

Ce soir à 18h, au Loews Hotel Vogue

Théâtre

Territoires de paroles

Photo Courtoisie

Cette semaine dédiée à la découverte des dramaturgies contemporaines présente ce soir le texte Insoutenablement longues étreintes d’Ivan Viripaev. Dirigés par Florent Siaud, les acteurs Étienne Pilon, Évelyne de la Chenelière, Pierre-Yves Cardinal et Évelyne Rompré liront l’histoire de quatre personnages brisés, aux destins se croisant entre New York et Berlin.

Ce soir à 20h, au Théâtre Prospero

Concert

Jonathan Savage

Photo Courtoisie

L’auteur-compositeur-interprète gaspésien lance ce soir son 3e album, Appalaches & Hochelaga. Raconteur hors pair, Jonathan Savage s’est entouré de plusieurs collaborateurs de renom, dont José Major et Philippe Brault, pour cette nouvelle galette qui promet!

Lancement ce soir en formule 5 à 7, au Verre Bouteille

Je reste

Télévision

Vox Pop

Photo Courtoisie

Afin de célébrer les 50 ans d’Expo67, André Robitaille livre une émission spéciale de Vox Pop, dans laquelle il dépoussièrera de vieux vox populi datant de l’époque de l’Expo. Humour, histoire et nostalgie seront au rendez-vous!

Ce soir à 19h30, à l’antenne d’ICI Radio-Canada Télé

Roman

Taqawan

Photo Courtoisie

L’auteur Éric Plamondon replonge avec ce nouveau roman au cœur des événements de Restigouche en 1981, alors que des centaines de policiers de la Sûreté du Québec sont débarqués dans la réserve Mi’gmaq pour saisir les filets des pêcheurs. Un ouvrage sombre, qui braque les projecteurs sur cet épisode trop souvent oublié de notre histoire.

Disponible en librairie

Livre

Pro du fumoir

Photo Courtoisie

L’été s’en vient, et avec lui, la saison des grillades! Profitez-en pour mettre la main sur cet ouvrage qui vous révèlera tous les secrets du fumage, technique de cuisson qui sied autant à la viande, qu’au tofu, et même aux desserts. Le meilleur moyen d’impressionner vos invités et d’ajouter de nouvelles saveurs à vos petits plats.

Disponible en librairie