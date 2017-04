J'ai 32 ans et je suis vieux. Pas littéralement je sais. Je n’ai pas encore mal aux genoux quand il fait humide et je n’écoute pas La poule aux œufs d’or mais quand même. Il y a des signes qui ne trompent pas.

Dernièrement, je me suis surpris à dire «les jeunes» en parlant d'un groupe de gars et de filles dans la vingtaine. Les jeunes? Et je le disais avec un genre de dédain dans la voix. Ce genre de ton que nos parents avaient quand ils parlaient de nous quand nous étions ado. Un mélange d’espoir, de questionnement et de découragement.

J’ai dis «les jeune» comme si officiellement je n’en étais plus un. On m’a enlevé ma carte du club jeunesse pour la remplacer par celle de la FADOQ. Mais, pourtant, il me semble ça ne fait pas si longtemps que ça que j'ai passé ce cap de la vingtaine ?! Ah bien oui, dix ans déjà. On dirait que le temps passe tellement vite que même lui oublie de nous avertir. J'ai de la difficulté à figurer ce que représente avoir trente-deux ans. Quand j’y pense je suis comme attaqué par des milliers de souvenirs. Des bons comme des mauvais.

Pour m'aider j'essaie de me donner des balises. Par exemple, je suis assez vieux pour me rappeler avec beaucoup de précision de la dernière conquête de la Coupe Stanley du Canadien, c'est pas peu dire. La première fois que j'ai fais l'amour, le groupe Evanesence était au top , j'avais encore des cheveux et il y avait encore des Dunkin Donuts un peu partout. J'ai vécu le VHS et les clubs vidéo, le Pepsi bleu et le pogs, les fraises cloche-pied et le super Nintendo! Vu comme ça, c'est peut-être moins pénible. Plus le temps passe, plus je sais des choses et, par le fait même, plus j'en oublie. Ironiquement, je n'oublie pas toujours les bonnes choses. J'ai oublié pas mal tout le cours de math du secondaire mais je me souviens des paroles de l'album au complet la force de comprendre de Dubmatique.

J'ai décidé d'aimer vieillir parce que maintenant j'ai le droit d'être nostalgique. Aujourd'hui, les gens sont trop rapidement nostalgiques. À vingt deux ans c'est pas le temps de rêvasser à tes jeunes années. C'est le temps de les vivre. Je commence le cycle nostalgique de ma vie où je me rappelle avec délectation de mon cégep, de l'impro, des party de sous-sol et des rêves. Mes rêves je les ai vécus et je les vis encore. Je suis humoriste, père et mari, trois choses que je voulais devenir. Je suis nostalgique comme on écoute un bon film. J'apprécie mes songes du passé, mais quand c'est terminé, j'ai hâte de me retourner vers mon futur. Je suis un jeune vieux, ou un vieux jeune, mais je suis un vieux heureux.