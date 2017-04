La voix qui fait peur

Décidément, au cours des derniers mois, on ne vit que des votes qui créent la controverse et divisent les populations: les Américains ont voté pour envoyer Donald Trump à la Maison-Blanche, les Français ont voté pour envoyer Marine Le Pen au deuxième tour... et les Québécois ont voté pour envoyer Louis-Paul Gauvreau, en demi-finale de La Voix.

À lire certains commentaires sur les médias sociaux, on a l’impression que la présence d’un candidat «metal» à La Voix est aussi grave pour l’ordre mondial que les manœuvres militaires en Corée du Nord.

On se calme le pompon, les amis: c’est juste un gars qui chante comme hurlent les loups. Pas besoin de barricader vos portes ou d’appeler le 911.

UN CHANTEUR POSSÉDÉ

Je le confesse, aux auditions à l’aveugle, quand j’ai entendu Louis-Paul, j’ai tout de suite pensé à la voix du diable dans L’exorciste. En plus, Louis-Paul tournait sa tête exactement comme la petite fille possédée par le démon! Je pensais vraiment qu’il allait cracher un liquide­­ vert sur les fauteuils rouges si aucun des coachs ne se retournait.

Le death metal, ce n’est pas ma tasse de thé. Mais à ce compte-là, les sœurs Boulay, non plus. Et vous savez quoi? On n’est pas tous obligés d’aimer les mêmes musiques.

J’adore Barbara, mais pour la plupart des gens, c’est aussi­­ incitatif au suicide que la série télé 13 reasons why. Il y en a qui capotent sur les petits filets de voix et d’autres qui aimeraient mieux écouter une crécelle coincée dans le moteur d’une tondeuse.

Louis-Paul vocifère. Il rugit. Il hurle. On aime ou pas, mais on doit reconnaître que ce gars-là a une énergie et une présence sur scène qui déplacent de l’air.

Le metal, c’est comme le Frappucino Unicorn de Starbuck: ce n’est pas parce que tu n’aimes pas ça que ce n’est pas bon.

Tous les goûts sont dans la nature... et tous les styles de voix peuvent se faire entendre dans une émission qui s’appelle­­ La Voix. (Sinon l’émission s’intitulerait La Voix La Plus Consensuelle Qui Rallie Tout Le Monde).

Même si vous n’aimez pas ses cheveux longs, ses bracelets en forme de porc-épic métalliques, vous devez au moins reconnaître une chose: c’est grâce à Louis-Paul qu’on a découvert­­ qu’Isabelle Boulay, quand elle avait 14-15 ans, écoutait du heavy metal! Qui aurait cru que la rousse gaspésienne­­ aimait les «souls inconsolables»?

De tout ce qui s’est écrit au sujet de Louis-Paul, ma citation préférée est un tweet de Daily Rock Québec (un site qui suit l'actualité des concerts rock et metal au Québec): «Rien que pour voir Isabelle Boulay et Paul Daraîche composer une chanson metal, Louis-Paul Gauvreau doit gagner La Voix.»

LE DIEU ET LE DIABLE

Au même moment où Louis-Paul triomphe à La Voix, on apprend que l’album Agnus Dei, où Mario Pelchat chante avec huit prêtres des chansons religieuses, trône au sommet­­ des ventes au Québec.

Maintenant, je rêve d’un duo d’enfer: un des prêtres d’Agnus Dei qui chanterait Que tu es grand Dieu Tout-Puissant­­ avec Louis-Paul.

J’ai juste une demande spéciale. Que Louis-Paul se fasse tourner la tête comme il sait si bien le faire.