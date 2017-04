Le bilan des bilans

Marc Bergevin se retrouve dans le siège du directeur général depuis le 2 mai 2012. Il vient de terminer sa cinquième saison. Depuis le jour 1 de son règne, le DG du Canadien prône la patience, martelant qu’il désire construire son équipe par le repêchage.

À ses premiers jours à Montréal, il y a rapidement eu une lune de miel ­entre les partisans de l’équipe et Bergevin. Il incarnait l’image du renouveau et de la transparence après les ères plus fermées de Pierre Gauthier et de Bob ­Gainey.

Cinq ans plus tard, la lune de miel n’existe plus. Et l’image du renouveau n’a pas tenu très longtemps. Les fidèles du CH restent impatients de victoires. Même s’il a un contrat en poche jusqu’à la fin de la saison 2021-2022, Bergevin a maintenant plus de pression sur ses épaules. La victoire fait foi de tout, c’est la même loi pour les 30 autres DG de la LNH, en incluant les Golden Knights de Vegas.

Le Journal de Montréal a analysé les quatre premiers bilans de Bergevin afin de repérer des thématiques importantes. S’il n’a jamais promis la conquête de la coupe Stanley, l’ancien défenseur a souvent réitéré les mêmes grandes lignes. Un centre numéro un ne tombera pas du ciel, la défense gagne les championnats et l’image de l’équipe ne changera pas de façon draconienne.

On vous propose un retour dans le temps afin de mieux lire le jeu de Bergevin. C’est aussi un exercice pour comprendre si les bottines suivent les babines. Bref, si le DG passe de la parole aux actes.

Saison 2012-2013

Photo Ben Pelose

13 mai 2013

Marc Bergevin est seul à sa table

Contexte de la saison

Dans une saison écourtée à 48 matchs en raison du lock-out, le Canadien surprend un peu tout le monde en terminant au sommet de sa division avec 63 points. À sa première saison comme DG, ­Bergevin a ainsi rempli son mandat de ramener l’équipe dans les séries. Le Tricolore a toutefois trébuché dès le premier tour avec une élimination en cinq rencontres contre les Sénateurs d’Ottawa.

Les grandes citations de Bergevin

«Je crois à l’équilibre. Tu ne peux gagner avec seulement des petits joueurs comme tu ne peux gagner avec seulement des gros. Nous avons une jeune équipe rapide. C’est impossible de modifier l’identité d’une équipe en un ­claquement de doigts. On va [...] regarder de ce côté lors du ­prochain repêchage.»

En juin, il a repêché plusieurs gros joueurs avec les McCarron, de la Rose, ­Lehkonen et Crisp. À l’exception de Lehkonen, il n’a pas frappé trop de circuits.

Sur Carey Price

«La position de gardien est celle où un joueur met le plus de temps à atteindre la maturité. J’ai encore confiance en lui à 150 %. On va tout faire pour bien l’entourer et l’aider à passer cette étape.»

À l’été, Bergevin a embauché ­Stéphane Waite au poste d’entraîneur des gardiens. La patience représentait le bon choix avec Price.

Principales décisions au cours de l’été 2013

Grossir l’équipe est l’une des priorités de Bergevin. Il obtient le policier George Parros et le gros mais peu ­mobile défenseur ­Douglas Murray. Daniel Brière s’amène aussi à Montréal.

Saison 2013-2014

Photo Pierre-Paul Poulin

2 juin 2014

Marc Bergevin est seul à sa table

Contexte de la saison

Le Canadien flotte encore sur un nuage. Pour la première fois ­depuis l’épopée miraculeuse de ­Jaroslav Halak en 2010, le CH a atteint la finale de l’Est. Les Rangers ont brisé le rêve en l’emportant en six rencontres et en sortant Carey Price dès le premier match.

Les grandes citations de Bergevin

«Notre équipe n’est pas encore une formation mature, comme Chicago ou Los Angeles. Nous ne sommes pas ­encore là.»

Jamais il n’a utilisé les deux mots magiques «coupe Stanley» pour ­décrire les ambitions à venir de l’équipe.

«Je suis déçu de ne pas avoir continué plus loin en séries, mais dans l’ensemble, je suis content. Oui, je croyais qu’on pouvait battre les Rangers.»

En 2017, le CH et Bergevin croyaient aussi pouvoir éliminer les Rangers.

«Pour moi, le plus important, c’est le développement de nos jeunes et le ­repêchage. Nous avons une bonne équipe, avec de bons jeunes et un bon noyau, mais nous ne formons pas ­encore une équipe mature.»

Le développement est une priorité du CH, mais clairement pas une force de l’équipe. Dans les séries de 2017, il y avait uniquement cinq joueurs ­repêchés depuis l’ère de Bergevin: Galchenyuk, Gallagher, Beaulieu, Lehkonen et McCarron.

«Mais j’aimerais aussi mentionner des leaders plus tranquilles, que les gens ne voient pas de l’extérieur. Tomas Plekanec ne parle peut-être pas ­beaucoup, mais avec ce qu’il fait sur la glace, c’est un leader. Josh Gorges est un bon leader. Carey prend ce rôle, P.K., Pacioretty. On a plusieurs jeunes meneurs qui vont nous aider.»

Bergevin identifiait Subban comme un des meneurs de l’équipe. Quand l’équipe gagnait, il n’y avait aucun problème avec le 76.

Principales décisions au cours de l’été 2014

Le CH coupe les ponts avec son ­capitaine Brian Gionta. Josh Gorges ira retrouver Gionta à Buffalo. Michel Therrien perd aussi un allié lorsque ­Gerard Gallant accepte le poste d’entraîneur en chef des Panthers. Daniel Brière et Thomas Vanek font aussi leurs valises, alors que Pierre-Alexandre Parenteau, Tom Gilbert et Manny Malhotra débarquent à Montréal.

Saison 2014-2015

Photo Martin Chevalier

15 mai 2015

Marc Bergevin est seul à sa table

Contexte de la saison

Le Canadien a terminé au sommet de la division Atlantique avec une récolte de 110 points. Après avoir éliminé les Sénateurs en six matchs au premier tour, le Tricolore a vu son parcours prendre fin contre le Lightning. Au deuxième tour, l’attaque du CH a frappé un mur avec seulement 13 buts en 6 rencontres, dont 6 uniquement lors du cinquième match. Dans les cinq autres rencontres, Carey Price a profité d’une marge de manœuvre pratiquement inexistante avec sept buts marqués, soit une minime moyenne de 1,4 but par match. En analysant le parcours de 2015, on remarque que l’histoire se répète pour le CH. Il y a deux ans, c’était Ben Bishop qui était trop fort.

Les grandes citations de Bergevin

«Est-ce que je suis prêt à tout revirer à l’envers parce qu’on n’a pas passé le Lightning, qui est une très bonne équipe en passant? Pas du tout.»

Depuis deux ans, le DG dit qu’il ne chambardera pas son équipe.

«Ma réalité n’est pas la même que sur le PlayStation. Ce matin, j’ai tenté de répéter la même transaction que j’ai faite hier au PlayStation et le DG m’a raccroché la ligne au nez! J’aimerais mettre la main sur un joueur de ­centre d’impact, mais ceux qui les ont ne veulent pas les échanger.»

La recherche d’un premier centre pour le Canadien ne date pas d’hier.

Sur Alex Galchenyuk

«Le poste de centre est très exigeant. En plus d’être un rouage important à l’attaque, vous devez vous replier profondément en zone défensive pour aider les défenseurs. C’est difficile pour un jeune joueur et je ne crois pas que Chucky (Galchenyuk) soit rendu à cette étape.»

«Chucky ne sera peut-être jamais un joueur de centre. En tout cas, jusqu’à présent, il n’a pas l’air d’un joueur qui va le devenir.»

On est toujours au même point avec Alex Galchenyuk. C’est le jour de la marmotte.

Principales décisions au cours de l’été 2015

Jeff Petry reste à Montréal en acceptant un contrat de six ans. Brandon Prust est échangé aux Canucks pour Zack Kassian. Bergevin s’offre un petit pari, qui ne fonctionnera pas, avec Alexander Semin en lui donnant un contrat d’un an.

Saison 2015-2016

Photo Agence QMI, Pierre-Paul Poulin

11 avril 2016

Présents au bilan: Marc Bergevin, Michel Therrien et Geoff Molson

Contexte de la saison

Le CH a connu une chute vertigineuse au classement après la blessure au genou droit de Carey Price subie le 25 novembre au Madison Square Garden. Du sommet de la LNH pour les premières semaines de la saison, le Tricolore devient la pire équipe du circuit à partir du 1er décembre. Le bilan se fait après une première exclusion des séries pour le duo Bergevin-Therrien.

Les grandes citations de Bergevin

«Il y a beaucoup de choses qui sont arrivées au cours des six derniers mois, mais je ne veux pas paniquer et tout changer. Je ne peux pas dire que je suis prêt à tout virer à l’envers.»

«À un moment, les joueurs ont échoué, Mike (Therrien) a échoué et j’ai échoué. Il y a des choses que nous aurions pu mieux faire.»

Bergevin a tenu un discours semblable lundi, soit deux jours après l’élimination face aux Rangers.

«Je suis derrière Michel Therrien, je crois en lui et je sais que nos joueurs aussi. C’était clair dans ma tête que je voulais poursuivre avec lui. J’ai des responsabilités, Michel a des responsabilités et les joueurs aussi. Je ne peux pas me présenter devant vous et pointer du doigt Michel Therrien.»

Près de 10 mois plus tard, Bergevin a congédié Therrien pour le ­remplacer par Claude Julien.

«Je n’ai pas l’intention d’échanger P.K. Subban. C’est un gros morceau de ­notre équipe. On a plusieurs bons joueurs. P.K. Subban est un défenseur d’élite dans cette ligue.»

«Est-ce que j’essaie d’échanger ­Subban? Non. Price? Non. Pacioretty? Non. Est-ce mon travail d’améliorer mon équipe? Oui. Pour échanger ces joueurs, ça prend quelque chose de très spécial.»

Le 29 juin, soit moins de trois mois après son bilan, Bergevin a échangé Subban aux Predators contre Shea Weber. Pour échanger Subban, il devait trouver un élément très spécial. Weber répondait à ce critère.

Principales décisions au cours de l’été 2016

Bergevin a ajouté une nouvelle voix avec Kirk Muller. Il a échangé Lars ­Eller aux Capitals et il a acquis Andrew Shaw des Blackhawks. Sur le marché des joueurs autonomes, il a pris un bon pari avec Alexander Radulov. Il a aussi obtenu un gardien d’expérience en Al Montoya.