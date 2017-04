Le Blizzard souffle un peu à la Coupe Telus

Le Blizzard du Séminaire ressent un poids de moins sur les épaules. Défaite à ses deux premiers matchs au tournoi de la Coupe Telus, à Prince George, la troupe de Martin Laperrière a signé sa première victoire de la semaine, mercredi soir, en s’imposant 3-2 contre les Pat Canadians de Regina.

C’est un but de Maxime Collin alors qu’il ne restait que 16 secondes à égrainer au cadran qui a permis aux représentants du Québec de se sauver avec deux précieux points. Seul devant le filet, Collin a redirigé le tir du coin de la patinoire de Yan-Cédric Gaudreault pour secouer les cordages.

Ce premier gain en trois sorties pour le Blizzard leur permet de souffler un peu à ce championnat canadien midget AAA. La formation basée à Saint-Augustin-de-Desmaures se préparait à suivre attentivement le déroulement du match impliquant les Cariboo de Prince George prévu tard mercredi soir, puisqu’une défaite de ceux-ci leur assurerait temporairement l’exclusivité du quatrième rang.

«Les gars savaient dès le début l’importance du résultat et savaient comment approcher le match. Les gars ont montré du caractère, du sérieux, et ils ont fait preuve de résilience. Nos leaders font toute une job, que ce soit Collin, Pelletier, Crête-Belzile et les autres. Ça devient contagieux pour les autres, a souligné l’entraîneur-chef du Blizzard, joint en Colombie-Britannique.

«On respire mieux, c’est sûr, mais on continue à prendre cela un match à la fois. J’ai vraiment aimé comment les gars ont répondu, surtout qu’on affronte de très bons clubs ici, avec de bonnes défensives. Les équipes qui sont ici, elles n’ont pas eu leur place par hasard dans une boîte de Cracker Jack!»

Pénalités à la tonne

La formation de Regina avait pris les devants 1-0 avant que les champions québécois créent l’égalité grâce à Olivier Crête-Belzile. Samuel Dickner a mis le Blizzard en avant au début de la troisième période, mais Adam Herold a répliqué une dizaine de minutes plus tard. Collin s’est chargé du reste.

Le Blizzard a décoché 25 tirs sur le filet adverse pendant que Philippe Gaudreault, de retour entre les poteaux après avoir cédé sa place au jour précédent, a bloqué 23 rondelles.

Si Laperrière a livré un discours teinté de positivisme en parlant de ses protégés, il était plus incisif sur le travail des officiels. Regina a obtenu huit jeux de puissance tandis que SSF a évolué trois fois avec l’avantage d’un homme.

«Disons que j’espère que ce sera plus équilibré demain [jeudi soir]. Puis, il y a eu deux charges contre mon gardien. Je veux qu’on laisse jouer, mais on doit protéger les gardiens.»

Le Blizzard affrontera jeudi soir l’équipe hôtesse, à 22 h 30, heure du Québec.