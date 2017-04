Le lancer de la «mort»

Les ligues professionnelles veulent de plus en plus éviter les blessures à la tête.

La LNH et la NFL imposent des sanctions aux joueurs qui portent des coups dangereux à la tête. Au baseball, on a implanté au cours des dernières années une nouvelle réglementation régissant les glissades au deuxième but et les collisions au marbre. L’initiative est bonne et surtout, il y a moins de blessures que par le passé.

Cela m’amène à discuter du jeu controversé qui s’est déroulé lors d’un récent match entre les Orioles et les Red Sox. Une glissade tardive au deuxième coussin du joueur vedette des Orioles de ­Baltimore, Manny ­Machado, a occasionné une blessure au genou et à la ­cheville gauche de Dustin Pedroia.

Encore une fois, la réaction du baseball majeur est trop passive car on explique que la glissade fait partie du jeu. Je ne suis pas d’accord avec cette explication. Peut-être qu’il y a 50 ans, on jouait de cette façon, mais aujourd’hui, on a implanté une nouvelle réglementation dans le but d’éviter de telles ­blessures.

La décision doit être prise à savoir si le joueur a effectué sa glissade selon les nouveaux règlements ou non. Mon ­interprétation dans le cas qui nous ­occupe, c’est non.

Je crois d’ailleurs que Machado aurait dû être expulsé du match; il n’a pas respecté le règlement et il a blessé un joueur qui a par la suite dû rater des matchs.

Suspension

Alors, pourquoi ne pas suspendre le joueur qui a blessé un adversaire? Que cela ait été intentionnel ou non n’est pas la question, c’est le résultat qui compte. Pedroia a été blessé sérieusement.

Et il y a toujours une suite.

Dans le merveilleux monde du baseball, la réplique, c’est de lancer une balle à la tête du frappeur. Heureusement pour lui, Machado n’a pas été atteint par la balle lancée par Matt Barnes.

Encore une fois, il y a 50 ans, cela faisait partie des mœurs. Aujourd’hui, il ne devrait même pas y avoir d’hésitation, il faut adopter un règlement sévère pour empêcher un lanceur de viser ­intentionnellement la tête d’un frappeur.

Imaginez-vous ce qui serait arrivé si Barnes avait atteint Machado avec une balle rapide à 100 milles à l’heure à la tête et que la vie du joueur des Orioles était en danger. On aurait crié sur tous les toits que Barnes devrait être banni à vie et on aurait même songé à lui ­intenter des poursuites judiciaires.

Est-ce plus dangereux pour l’adversaire qu’un joueur consomme des produits illégaux ou qu’un lanceur tente de blesser un frappeur avec un tir à la tête?

Pourtant un joueur qui consomme des produits illégaux est suspendu pour 50 matchs. La réglementation devrait être très significative pour un lanceur qui vise la tête d’un rival: 20 matchs de suspension.

Saison difficile pour les Cubs

La dernière fois qu’une équipe de la Ligue nationale a participé à la Série mondiale deux années consécutive, c’était les Phillies en 2008-2009.

Les amateurs des Blue Jays sont inquiets en raison des performances de leur équipe. Par contre, les partisans des Cubs vivent aussi des moments difficiles sans s’en apercevoir car ils fêtent encore la conquête de la Série mondiale de l’an dernier.

À la même date l’an dernier, les Cubs dominaient leur division avec une fiche de 14-5, la deuxième fiche du baseball majeur. Cette année, les Cubs sont au sommet de leur division avec une fiche de 11-8, la septième du baseball majeur.