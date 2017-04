Sabia, Péladeau, Mulroney, Desmarais...: le Québec s’illustre dans le plus récent palmarès des cinquante personnalités influentes en affaires compilé par le Globe and Mail.

Le quotidien torontois a dévoilé mercredir les cinquante personnalités incontournables pour faire affaire au Canada. Il s’agit autant de patrons d’entreprises que de politiciens, de fonctionnaires et d’entrepreneurs.

Du «Power 50», quelques Québécois du monde des affaires ont été sélectionnés par le journal torontois.

Pierre Karl Péladeau

Photo d'archives

Redevenu président et chef de la direction de Québecor en février, Pierre Karl Péladeau est du lot.

Le journal ontarien salue le retour de l’ex-chef du Parti québécois à la tête de l’entreprise médiatique et de télécommunication, après quatre années de politique provinciale.

Brian Mulroney

Photo d'archives

L’ex-premier ministre progressiste-conservateur et avocat d’affaires Brian Mulroney a reçu également ce même honneur. Les liens de longue date entre le président des États-Unis, Donald Trump, et Brian Mulroney sont un atout de taille en cette période d’incertitude dans les relations commerciales canado-américaines.

À 78 ans, celui qui est aussi avocat chez Norton Rose Fulbright «est toujours un joueur important dans la communauté d’affaires», souligne le Globe. Son épouse et lui sont des proches de M. Trump et le gouvernement Trudeau n’a pas hésité à faire appel à son expérience pour obtenir une oreille attentive à la Maison-Blanche.

Michael Sabia

Photo d'archives

À la tête de la Caisse de dépôt et placement du Québec depuis 2009, Michael Sabia a vu son mandat renouvelé jusqu’en 2021 récemment, ce qui fera de lui le président et chef de la direction ayant servi le plus longtemps à la Caisse. Son règne a été marqué dans les premières années par un retour aux sources et à la stabilité pour l’organisation, et pourrait s’achever par la construction du Réseau électrique métropolitain (REM), un mégaprojet d’infrastructure.

Les frères Desmarais

Photo d'archives

Paul Desmarais (fils) et André Desmarais, qui codirigent Power Corporation du Canada, un vaste empire qui comprend des sociétés d’assurances, La Presse, des parts dans des entreprises pétrolières et financières, entre autres, figurent aussi parmi les personnes honorées.

Calin Rovinescu

Enfin, le quotidien note qu’Air Canada a grandement profité de l’arrivée de Calin Rovinescu comme président, en 2009. Le PDG a transformé l’entreprise, qui se trouvait en difficile posture. Les profits sont de retour, même si de nombreux irritants demeurent pour les passagers.

À noter que le quotidien ne précise pas la méthodologie de son palmarès.