Leçon de Français

L’élection française est une défaite pour les partis traditionnels, mais présage­­-t-elle une ère nouvelle pouvant inspirer l’électorat québécois? La Coalition avenir Québec et Québec solidaire­­ rêvent sûrement d’un tel scénario où ils pourraient se substituer aux vieux partis et se disputer le pouvoir pour créer, comme l’appelle Marine Le Pen, une nouvelle alternance.

Il devient de plus en plus évident qu’Emmanuel Macron succédera à François Hollande à la présidence française. Ce jeune politicien libéral, bien qu’il ait été ministre socialiste, confond tous les sceptiques sur sa capacité­­ de faire la politique autrement et de donner un sens à la convergence. Certains politiciens québécois voudront probablement s’en inspirer.