L’Infiniti QX30 2017 est un Mercedes avec un peu de mascara

Je comprends le but des alliances entre les constructeurs automobiles. Je comprends que, pour des raisons financières, il soit avantageux pour deux marques de se serrer les coudes et de partager certaines composantes.

Chrysler l’a longtemps fait avec Mercedes.

Ford aussi avec Mazda.

Et Mazda le fait présentement avec Toyota.

La liste est longue. Et à celle-ci, on peut désormais ajouter les noms d’Infiniti/Nissan et de Mercedes-Benz.

C’est justement de cette alliance qu’est né l’Infiniti QX30, le nouveau mini VUS de la marque de luxe de Nissan.

Présenté comme un tout nouveau produit chez Infiniti, le QX30 n’a pas grand chose à voir avec la marque japonaise, si ce n’est que du logo qui trône au centre calandre. Pour le reste, on a affaire à un Mercedes-Benz GLA déguisé, tout simplement.

Infiniti QX30 2017

Beau look, mais...

D’un point de vue esthétique, force est d’admettre qu’Infiniti a fait du beau boulot avec le QX30. Le petit véhicule adopte un style propre à la marque, bien différent de celui du GLA.

Le problème, c’est qu’on dirait que les designers ont oublié de faire la même chose avec l’habitacle. À l’intérieur, c’est un Mercedes-Benz, carrément. Du tableau de bord au volant en passant par les commandes des sièges électriques, tout est signé Mercedes. Même la clé!

Infiniti QX30 2017

Remarquez, ce n’est pas la fin du monde. Le QX30 n’est pas un mauvais véhicule pour autant. Au contraire.

Seulement, pour une marque qui a tant travaillé à se forger une image et à se dissocier de Nissan, il est triste de voir Infiniti commercialiser un véhicule qui n’est pas le sien sans la moindre gêne.

Au moins, on a pris la peine de remplacer le système d’infodivertissement de Mercedes par celui d’Infiniti. Malheureusement, celui-ci est d’une convivialité déficiente et d’une frustrante lenteur. Mais au moins, il vient d’Infiniti!

Infiniti QX30 2017

Sous le capot, c’est la même histoire. Le moteur à quatre cylindres de 2,0 litres est le même que celui du Mercedes GLA, tout comme la transmission automatique à double embrayage de sept rapports.

De ce côté, on peut difficilement se plaindre. Le comportement routier du QX30 est difficile à critiquer, et les 208 chevaux de sa motorisation sont amplement suffisants pour un véhicule de ce gabarit.

Infiniti QX30 2017

Deux ou quarte roues motrices

Contrairement au Mercedes GLA, l’Infiniti QX30 n’est pas équipé d’un rouage intégral de série.

Au moins, à 35 990$, le QX30 à deux roues motrices est offert à un prix de base plutôt agressif. Et il ne faut débourser que 2500$ de plus pour la version à quatre roues motrices. C’est sensiblement le même prix que le Mercedes-Benz GLA, dont le prix de base est établi à 38 000$, rouage intégral inclus.

Avec le QX30, Infiniti propose aussi une version baptisée Sport, vendue pour 46 490$. Même si celle-ci fait appel à la même mécanique, elle se démarque par des jantes de 19 pouces, des sièges avec un meilleur support, des lumières à DEL et quelques technologies d’aide à la conduite.

Contrairement au GLA, toutefois, Infiniti ne propose aucune version de performance à proprement parler avec le QX30.

Alors, pourquoi acheter un Infiniti QX30 au lieu d’un Mercedes-Benz GLA? Une question de goûts, tout simplement.

Infiniti QX30 2017

Fiche technique

Nom : Infiniti QX30 2017

Prix de base : 35 990$

Configuration : Véhicule à quatre roues motrices avec motorisation à l’avant

Mécanique de base : Moteur à quatre cylindres turbocompressé de 2,0L

Puissance/couple: 208 ch/ 258 lb-pi

Transmission : Automatique à double embrayage de 7 rapports

Consommation d’essence annoncée: 9,7 L/100 km (ville) 7,1 L/100 km (route)

Garantie de base : 4 ans/100 000 km

Modèles concurrents: Mercedes-Benz GLA, Audi Q3, BMW X1