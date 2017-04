Nouvelles règles en soins esthétiques: le Collège des médecins visé par une poursuite

Deux regroupements d'infirmières mettent en demeure le Collège des médecins du Québec (CMQ) de suspendre l'application des nouvelles règles en matière de soins esthétiques qui doivent entrer en vigueur le 1er mai prochain.

Par la voie de leurs procureurs, le Regroupement des infirmières et infirmiers entrepreneurs du Québec (RIIEQ) et l'Association des infirmières et infirmiers en soins infirmiers esthétiques du Québec (AIISIEQ) allèguent que le Collège agit «de façon arbitraire, sans véritablement fondement qui justifie l'ampleur des contraintes qui leur sont imposées.»

Ces deux groupes représentent quelque 200 infirmières qui font de l'injection de Botox et d'autres agents de comblement. De ce nombre, 60 à 70 infirmières sont propriétaires de leur clinique.

À compter du 1er mai, les clients qui reçoivent des injections de Botox, notamment, devront obligatoirement être évalués par un médecin. Ce dernier délivrera une ordonnance permettant à l'infirmière de procéder aux injections.

«Cette nouvelle règle forcerait les médecins à évaluer de 60 000 à 100 000 personnes bénéficiaires de ces soins, chaque année, alors que rien ne justifie pareille nouvelle pratique», affirme la présidente du RIIEQ, Louise St-Aubin.

Possibles indemnisations

«Nous avons la prétention que le Collège des médecins outrepasse ses pouvoirs, s'attribue une juridiction partagée avec l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec, d'autant plus qu'aucune plainte n'a été portée en 12 ans contre les infirmières en semblable matière», soulève Mme St-Aubin.

Selon le procureur du RIIEQ, Me Marc-Antoine Cloutier, la présente démarche pourrait «prendre l'allure d'une demande en injonction permanente et en jugement déclaratoire.» Cette demande en justice pourrait aussi être assortie d'une demande d'indemnisation pour les pertes subies par les infirmières et infirmiers entrepreneurs.

Plus de détails à venir...