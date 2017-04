Porte de métro ouverte, ça ne serait pas l’œuvre d’un malfaiteur

L’auteur de la vidéo montrant une porte de métro ouverte alors que le train était marche pense plutôt qu’il s’agirait d’un bris technique.

Lundi soir, entre les stations Pie-XI et Joliette, la porte d’un des wagons est restée ouverte causant une inquiétude chez les passagers et utilisateurs du métro. La Société de transports de Montréal enquête actuellement sur cet incident, mais elle affirmait mardi qu’elle suspectait un méfait.

Charles Laferrière, qui était dans le wagon et qui a filmé la scène, doute de cette hypothèse. «J’étais dos à la porte alors je n’ai rien vu, mais si c’est quelqu’un [qui a ouvert la porte], je l’aurais entendu», explique celui qui croit davantage à un problème mécanique.

«Je suis embarqué dans le métro à la station Cadillac vers 22 h, raconte-t-il, puis quand on a quitté Pie-XI, tout semblait normal. Jusqu’à ce que j’entende une madame soupirer d’étonnement. C’est là que je me suis tourné et que j’ai vu la porte.» Sans cet indicateur d’une autre passagère, M. Laferrière doute qu’il se serait rendu compte qu’une porte était ouverte. «Il y a déjà beaucoup de bruit et de vent dans le métro, ça n’a pas été pire avec la porte», explique-t-il.

Comme il était assez loin, M. Laferrière ne s’est pas senti en danger lors de l’incident, mais ç’a quand même suscité une petite inquiétude chez lui de voir que des portes peuvent être défectueuses. «On était une douzaine et tout le monde était assis, alors personne n’aurait pu tomber», relate le témoin en se questionnant sur ce qui aurait pu arriver si la porte s’était ouverte en pleine heure de pointe.

«On était face à un mur de béton, si quelqu’un tombait ça aurait été grave. Heureusement que ça n’a pas été le cas.»

Parmi les usagers présents, personne ne s’est levé pour activer les freins d’urgence ou pour tenter d’alerter le chauffeur. «Tout le monde se tenait après nos sièges, personne n’a osé se lever» déclare M. Laferrière.

Rappelons que le train n’a parcouru que la distance entre deux stations lundi soir avec une porte ouverte. Arrivé à la station Joliette, où est descendu M. Laferrière, l’opérateur aurait fermé la porte manuellement selon les informations de la STM.