Quand les Z façonnent le travail à leur image

Les jeunes de la génération Z, nés entre 1994 et 2010, commencent déjà à investir en masse le marché du travail. Les premiers diplômés universitaires de cette génération frapperont ainsi aux portes des grandes entreprises, alors que les premiers Milléniaux (nés en l’an 2000) décrocheront leur premier emploi.

Or, cette nouvelle force de travail pourrait changer la donne chez les employeurs: les attentes de cette génération sont en effet très différentes de celles des générations précédentes, et pour retenir les jeunes talents, il faudra plus qu’un bon salaire.

Ce que Z veut Une étude réalisée par Randstad Canada s’est penchée sur ce qu’attendent les nouvelles générations des employeurs. Au menu: assurance-santé, flexibilité en ce qui concerne les horaires, possibilités de perfectionnement et rétroactions fréquentes et constructives de la part de l’employeur.

Alors qu’on imagine facilement les Z collés à leur écran d’ordinateur, ceux-ci valorisent pourtant davantage la communication face à face: 45% d’entre eux croient qu’il s’agit de la méthode de communication la plus efficace !

Il s’agit également d’une génération qui privilégie la responsabilité sociale, l’égalité entre les sexes et la facilitation du travail par les technologies, des éléments dont doivent de plus en plus tenir compte les employeurs.

«Les employeurs qui réalisent leur désir de se faire entendre et de participer de façon active auront un avantage lorsqu'il s'agit de mobiliser les jeunes et de s'assurer qu'ils soient heureux de revenir au travail chaque jour», dit Faith Tull, vice-présidente principale, Ressources humaines chez Randstad Canada.