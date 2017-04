Québec modifie son processus de nomination aux deux tiers

Le premier ministre Philippe Couillard annoncera aujourd’hui des modifications au processus de nominations des personnes désignées par l’Assemblée nationale, selon les informations du Journal.



Désormais, les partis d’opposition pourront rencontrer les candidats pour les postes qui requièrent l’approbation des deux tiers des élus de l’Assemblée nationale, toujours selon ce que notre Bureau parlementaire a appris.



Ceux-ci incluent les commissaires à l’éthique et au lobbyisme, le Directeur général des élections, le Protecteur du citoyen et le Vérificateur général.



Les rencontres seront faites en privé, et non en commission parlementaire.



Toutefois, le gouvernement Couillard n’accédera pas à la demande de la CAQ de soumettre une courte liste de trois noms pour permettre aux partis de choisir une candidature commune.



–Plus de détails suivront...