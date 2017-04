Il y a des restaurants qui veulent bien faire, mais qui n’ont pas les ressources nécessaires et d’autres qui ont tout pour bien faire, mais qui se contentent du minimum.

C’est exactement ce que je viens de vivre au restaurant ­Rasoï... Le minimum!

Style de restaurant

On prend un petit local, on le décore de façon à se démarquer, on y annonce «Tapas indiens» bien en vue pour faire tendance, on ajoute des cocktails (très mauvais en passant), des prix raisonnables et hop... C’est dans la poche! Non, justement. Lorsqu’il est question de cuisine indienne, les références de ­petites places sans prétention sont légion à Montréal. Le Rasoï a sans doute de la bonne volonté, mais la cuisine ne suit pas...

Décor

Mur de briques, belles banquettes en bois sculpté, recouvertes d’un joli tissu bleu éclatant... La décoration, dans son ensemble, est colorée et très agréable à l’œil. Il y a plusieurs petits espaces, dont certains permettent de petits regroupements. Un joli petit bar aussi, avec quatre hauts tabourets, cette fois-ci, d’un bleu profond.

Ambiance

Bien agréable, beaucoup de monde, du bruit, des décibels, mais on peut se parler sans crier. Musique aléatoire, mais pas dérangeante, c’est déjà ça.

Clientèle

Il y a bien du monde, le restaurant est plaisant, le service ­gentil, l’accueil un peu moins et la cuisine... Bof! À moins de ne prendre que des entrées et encore... La clientèle est jeune, dans l’ensemble. Il y a aussi une clientèle majoritairement anglophone, nous étions presque les seuls frenchys de la place, mais c’est peut-être un hasard. En tout cas, le service est pour tous adorable, en français comme en anglais, alors que l’accueil, lui, est assez froid.

Le repas

Bhaji d’oignons – Beignets d’oignons légèrement épicés, servis avec un chutney de coriandre et de tamarin. Les beignets sont d’une douceur étonnante. C’était quand même savoureux, surtout si on les déguste sans les sauces qui sont, toutes, comment dire... Bien non, justement, y’a rien à dire.

Samosas de cerf – Pâte feuilletée farcie au cerf haché servie avec une moutarde gumbo, ­accompagnée d’une salade de betteraves douces. Les samosas sont bons, craquants en surface et bien moelleux en leur centre, mais la sauce... Décevante et le mot est faible.

Pain naan – Manque de cuisson, à peine coloré... Dommage, car j’adore le pain naan!

Poulet au beurre – Poulet ­­­­désossé dans une sauce crémeuse au curry, infusée aux feuilles de fenugrec, garnie de parmesan râpé et d’amandes en tranches. Je pense que c’est le plus ­mauvais poulet au beurre que j’ai mangé depuis des années. En plus, le poulet, il faut le chercher dans le petit bol ­rempli de sauce.

Vindaloo de chèvre (halal) - Jarret de chèvre accompagné d’un mélange de pommes de terre dans une sauce au curry épicée, réduite au vinaigre de ­xérès, le tout garni de coriandre fraîche. Je ne sais pas quoi dire... Habituellement, j’adore la chèvre. Là, je n’ai eu que des os, donc pas évident de parler de la viande. Et pour le reste de la préparation, une plâtrée trop réchauffée, puis réchauffée, puis réchauffée...

Pommes de terre et aubergines Masala – Pommes de terre accompagnées d’aubergines chinoises, le tout sauté avec des épices indiennes. À trois fois j’ai regardé la photo de mon plat, pour être sûr de ce qu’on m’avait servi. Ouf! Ça faisait dur!

Pizza paneer et figues fraîches – Figues fraîches, basilic, ­fromage paneer sur un pain naan croustillant, le tout gratiné au parmigiano reggiano râpé. Le plat de la soirée. Bon et bien fait. Comme quoi, avec un petit effort et un peu d’imagination... L’équipe de Rasoï peut surprendre et faire plaisir aux papilles gustatives.

Gulab Jamun: Trois beignets indiens dans un sirop à l’eau de rose. Dense, mais pas mauvais.

Le service

Beaucoup de bonne volonté, mais manque évident de ­professionnalisme.

Rasoï ★★

Coup de toque

Très joli décor.

Coup de torchon

Tout est dit!

Combien ça coûte ?

Une quarantaine de dollars par personne.

L’adresse

Rasoï

3459, rue Notre-Dame Ouest, Montréal H4C 1P3

Téléphone: 514 544-9866