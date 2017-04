Repêchage 2017 NFL: Trubisky, le Messie de l’Ohio?

PHILADELPHIE | Depuis la renaissance de la NFL à Cleveland en 1999, un grand total de 26 quarts-arrières, tous plus mortels les uns que les autres, ont échoué lamentablement dans leur tentative de redorer le blason d’une organisation historique, devenue une risée. Et si le sauveur tant attendu se trouvait juste là, tout près, dans la propre cour des Browns...

Le repêchage se met en branle jeudi soir à Philadelphie et tout indique que le suspense ne perdurera pas au tout premier choix. Les Browns feront visiblement confiance à l’ailier défensif Myles Garrett. C’est avec leur deuxième sélection au premier tour (12e rang) que les porte-étendards du brun pourraient causer une onde de choc.

La rumeur veut que l’état-major soit en discussion avec plusieurs équipes pour s’avancer de quelques rangs afin de mettre la main sur le quart-arrière Mitchell Trubisky.

Peu importe où

Ce dernier, qui a grandi à Mentor, une petite ville à 30 minutes de Cleveland, ne cache pas qu’il a toujours été un partisan des Browns, de leurs moments sombres à leurs moments... lugubres! Et si l’équipe qu’il a tant chérie lui annonçait jeudi soir qu’elle en fait son (autre) sauveur?

«Je serai fier, peu importe où je me retrouverai. Il y a toutes sortes de rumeurs, mais aucune d’entre elles que je peux contrôler. C’est évident que si une équipe décide de s’avancer au repêchage pour s’assurer d’aller me chercher, c’est qu’elle croit vraiment en moi. Qu’il s’agisse des Browns ou d’une autre équipe, je serai très excité à l’idée d’aider l’organisation à progresser. Tout peut arriver, c’est fou!», a dit, en souriant, le produit de North Carolina au représentant du Journal, mercredi.

C’est dans la cour arrière des Browns que Trubisky a peaufiné son art, avec les Cardinals de Mentor, au point de recevoir en 2012 le titre de Monsieur Football, remis au meilleur joueur secondaire en Ohio.

Expérience limitée

Adolescent, il s’imposait même le devoir insoutenable de jouer avec les Browns à Madden, le célèbre jeu vidéo emblématique de la NFL.

«Ce serait définitivement cool comme expérience de jouer dans ma cour, mais le rêve de ma vie, c’est de jouer dans la NFL, peu importe l’endroit. On ne choisit pas où on va et ça deviendra un rêve de toute façon. L’histoire nous démontre que ce qui importe n’est pas où tu es repêché, mais ce que tu accomplis après», a-t-il sagement commenté.

À la suite de son arrivée dans les rangs universitaires, sa carrière a pris une teinte en deux tons. D’abord relégué au banc en 2014 et 2015, il a finalement brillé la saison dernière en amorçant 13 matchs.

Si son potentiel apparaît élevé, l’échantillon demeure toutefois mince pour se faire une tête, ce qui fait que plusieurs entretiennent des doutes sur ses chances de succès dans le grand circuit.

«Je n’ai pas vu autant d’action que les autres, mais j’en ai vu assez pour prouver ce que je peux faire. Les entraîneurs et dépisteurs que j’ai rencontrés semblent satisfaits de mon expérience et comprennent ce que je peux réaliser au prochain niveau. C’est surtout les médias et les partisans qui se posent des questions, mais j’ai toujours été sous-estimé», a-t-il rétorqué.

Browns? 49ers? Bears? Jets? Bills? Les paris sont ouverts sur la prochaine équipe de Trubisky.

Du talent à la tonne sur le front défensif

AFP

Même si Myles Garrett, pressenti pour être le premier choix, brillera par son absence sur la scène à Philadelphie, d’autres canons se chargeront de rappeler toute la profondeur de la cuvée dans les tranchées, en défensive.

La NFL vivra le même problème qu’elle a parfois vécu par le passé avec un absent de taille à son grand événement.

Garrett, le brillant et explosif ailier défensif de Texas A&M, a choisi de diffuser sa soirée de sélection en direct du Texas, avec sa famille et ses proches, via ACE Media, un organe médiatique de l’Association des joueurs. Voilà qui risque d’ouvrir toute grande la porte à de futurs espoirs qui voient souvent le fait de se déplacer au repêchage de la NFL comme une contrainte, contrairement à l’habitude des hockeyeurs à l’encan annuel de la LNH.

Première en 41 ans ?

Quoi qu’il en soit, cela ne signifie certainement pas que le présent millésime manquera de mordant en défensive. Il est même envisageable que deux joueurs de ligne défensive soient sélectionnés aux deux premiers rangs.

Si Solomon Thomas devient, comme plusieurs le croient, le choix des 49ers tout de suite après Garrett chez les Browns, les deux imiteraient Lee Roy Selmon (Buccaneers) et Steve Niauhaus (Seahawks) dans une première depuis 1976!

«Je ne savais pas ça, ce serait vraiment cool», a lancé Thomas à l’auteur de ces lignes.

«La profondeur sur le front défensif est impressionnante cette année. On peut aussi ajouter Charles (Harris), Derek (Barnett), Hasaan (Reddick) et plusieurs autres qui peuvent mettre la pression sur le quart-arrière. La liste continuerait à l’infini. On se dit que c’est notre rêve et que c’est à notre tour d’aller briller à l’autre niveau», a ajouté le colosse de Stanford.

Au Tennessee, Derek Barnett s’est fait remarquer en battant le record d’équipe du légendaire Reggie White avec 33 sacs durant sa carrière universitaire.

«La marge entre chacun de nous est très mince. C’est un groupe dont nous avons de quoi être fiers. Pour ma part, j’ai affiché la même constance depuis ma première année universitaire. J’ai eu au moins 10 sacs lors de toutes mes saisons. Il faut que tu sortes en force à chacun de tes matchs pour en arriver là», a-t-il dit en lançant peut-être au passage un petit jab à Myles Garrett, que certains accusent de mettre le moteur à «off» sur quelques jeux.

«C’est à vous de répondre (qui est le meilleur)... mais la constance dans mes statistiques parle d’elle-même», a-t-il ajouté.

Allen en chute ?

Il y a quelques semaines à peine, certains observateurs avançaient même que le plaqueur Jonathan Allen, qui affiche une grande polyvalence, pourrait être un espoir plus complet que Garrett. Les plus récentes prévisions le voient pourtant chuter hors du top 5.

«Ça ne change rien. Même après avoir été repêché, tu n’as toujours rien accompli. Je ne vois pas cela comme une compétition entre nous. Je veux juste me retrouver sur le terrain et jouer. Je pense que le fait d’être en mesure d’évoluer dans différents systèmes de jeux peut jouer en ma faveur», a plaidé le représentant d’Alabama.

Congestion routière - Pas le bonheur pour tous

Même si la ville de Philadelphie semble profondément en mode repêchage et qu’une ambiance fébrile y règne déjà au centre-ville avec plusieurs affiches géantes et de nombreux partisans venus d’ailleurs, tous ne sont pas comblés par la tenue du repêchage. Nombre de locaux se plaignent de la congestion monstre occasionnée notamment par la fermeture à la circulation de plusieurs routes autour du Musée des arts, où se déroulera la fête. Hier, notre chauffeur Uber maugréait. «La dernière fois que la ville a été autant virée à l’envers, c’était pour la venue du Pape!», a-t-il déploré. Si les prévisions disent vrai, Philadelphie peut toutefois s’attendre à recevoir plus de 200 000 visiteurs d’ici à la fin du repêchage, samedi.

Blessure - Un receveur oublié ?

Corey Davis (Western Michigan), que plusieurs voyaient au coude-à-coude avec Mike Williams (Clemson) comme un des meilleurs receveurs disponibles, fait moins parler de lui récemment. La blessure à la cheville qu’il a subie en fin de parcours et qui l’a empêché de faire les tests physiques lors du «Combine» et de son Pro Day aura-t-elle refroidi les ardeurs à son sujet? La réponse viendra bien assez tôt ce soir, mais Davis ne cache pas son inquiétude. «J’avais véritablement une chance d’augmenter ma valeur au repêchage, mais je n’ai pas pu m’entraîner. C’est frustrant en tant que compétiteur. Je crois toujours que je devrais être le premier receveur choisi, mais j’ai avant tout travaillé pour prendre du mieux et je suis sur la bonne voie», a-t-il expliqué.

Enquête policière - Lattimore derrière Conley

Il n’y a pas seulement l’absence de Myles Garrett qui retient l’attention. Le demi de coin Gareon Conley, qui avait été invité, mais qui fait l’objet d’une enquête pour un possible viol, est resté chez lui. La logique voulait qu’il soit choisi en première ronde, mais l’incertitude planant autour de lui pourrait le faire couler à pic même s’il clame son innocence. Son partenaire dans la tertiaire à Ohio State, Marshon Lattimore, s’est fait son plus ardent défenseur, hier. «Il dit qu’il est innocent et je le sens aussi. Il est en train de perdre des millions de dollars en ce moment. Il a travaillé toute sa vie pour en arriver là et tout s’envole. C’est triste, il est comme mon frère. L’équipe qui lui donnera sa chance misera sur un excellent joueur», a-t-il plaidé.

Tractations - Les échanges sous la loupe

Le repêchage de 2017 sera-t-il celui du retour vers une pléiade d’échanges en première ronde? Comme à chaque année, les rumeurs sont nombreuses, mais reste à voir si elles se concrétiseront. L’an dernier, seulement huit choix de premier tour ont fait l’objet de transactions. En 2015, c’était deux de moins. C’est loin du record de 19, en 2012! Cette année, déjà, quatre choix de première ronde ont changé de cieux, soit ceux des Rams vers les Titans (5e), des Eagles vers les Browns (12e), des Vikings vers les Eagles (14e) et des Patriots vers les Saints (32e).