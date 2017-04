Style au passage: Dylan

L’année dernière, j’avais complètement craqué pour ce costume à rayures signé John Varvatos, qui me rappelait le film Beetlejuice. Depuis, je vous avoue que j’espérais secrètement croiser un look similaire... Il y a quelques semaines, aux Canadian Arts & Fashion Awards, je suis tombée sur Dylan, qui portait un costume du jeune designer canadien Thomas Bálint. Non seulement je préfère la grosseur des rayures, mais je trouve que la coupe décontractée est plus intéressante. J’aime particulièrement la longueur ultra tendance du pantalon, qu’on a vue partout... incluant chez Kenzo, Yohji Yamamoto et Lanvin. Si vous aimez l’idée d’un look graphique, mais que les rayures sont trop intenses pour vous, je vous suggère de jeter un coup d’œil au défilé Dolce & Gabbana pour des looks noir & blanc parfaitement réussis!