Tomas Plekanec au Mondial

L’attaquant du Canadien de Montréal Tomas Plekanec a accepté de se joindre à la formation tchèque qui participera au Championnat du monde de hockey du 5 au 21 mai.

La nouvelle a été confirmé par l'organisation en début d'après-midi, mercredi.

Pourtant, le numéro 14 du Tricolore semblait indécis lorsque interrogé à ce sujet durant le bilan de fin de saison du Tricolore, lundi.

En 2016-2017, le joueur de 34 ans a été limité à 10 buts et 18 mentions d’aide pour 28 points en 78 rencontres, affichant un différentiel de +10. En séries éliminatoires, il a touché la cible une fois et a réalisé deux passes décisives face aux Rangers de New York.