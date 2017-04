LUSSIER, S.C. Roland



De Mont St-Grégoire, le 25 avril 2017 est décédé à l'âge de 95 ans, Sir Chevalier Roland Lussier, 4e Degré, Chevaliers de Colomb, assemblée Marquis Louis de Montcalm, époux de dame Lucette Benjamin.Outre son épouse, il laisse sa fille France (Claude Brosseau), son petit-fils Francis (Cynthia St-Ours), ses beaux-frères et belles-soeurs: Charles-Yvon et Rita Benjamin, Joseph et Jeannine Benjamin, Léonne Guilbert, ses neveux et nièces.Exposé le vendredi 28 avril 2017 de 14h à 16h et de 19h à 22h, samedi à compter de 13h au:175, ROUTE 104MONT ST-GREGOIRE450-346-1124 514-990-9771Yvon Desrochers, présidentGermaine Blackburn, directriceLes funérailles auront lieu le samedi 29 avril 2017 à 16h en l'église Mont-St-Grégoire. Inhumation au cimetière de Mont St-Grégoire.