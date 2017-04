6 salons de beauté pour avoir des ongles impeccables sans se ruiner

Se faire faire une pédicure est un petit plaisir de la vie. Si pour plusieurs, il s’agit d’un luxe, pour d’autres, c’est une habitude bien ancrée dans leur mode de vie.

Si vous avez envie de vous gâter un peu ou de vous offrir plus souvent ce petit bonheur, voici 6 salons de beauté qui offrent des manucures et des pédicures à prix doux.

1. Ongles Dare

Charmante petite adresse située sur la rue Saint-Denis, le salon Dare offre des pédicures, des manucures et même un service de coiffure très abordables. Sur Le Plateau Mont-Royal, il s’agit certainement de l’une des adresses les plus avantageuses côté qualité-prix.

4177A rue Saint-Denis

2. Blome

Ce salon de mise en plis situé dans le Vieux-Montréal offre également un service de manucure et pédicure plutôt abordable considérant qu’il est situé dans un quartier prisé de la ville. L’expérience client est fabuleuse!

46 rue McGill

3. Château des ongles

Pour les habitants de Villeray, un arrêt au Château des ongles s’impose. Les prix sont plus qu’abordables et le service est tout simplement génial. Les étudiants ont même droit à un rabais les lundis et mardis.

7675 rue Saint-Denis

4. Ongles et corps

Pas de site internet et une page Facebook peu active, le salon de beauté Ongles et corps, situé au coin du boulevard Saint-Laurent et de l’avenue Mont-Royal, est difficile à connaitre si vous n’habitez pas le Plateau. Toutefois le service y est hors pair et vous vous en sortirez pour moins de 50$ pour une pédicure et une manucure.

Pour prendre rendez-vous 514-284-4661

5. Ongles style nails

Il est parfois difficile pour les habitants du Mile-End de trouver une adresse abordable pour se faire faire les ongles. Heureusement, chez Onlges style nails les manucures et les pédicures sont plus qu’abordables.

5831 avenue du Parc

6. Salon V&O

Pour une remise en beauté avec des produits véganes et non toxiques, c’est au magnifique salon V&O de Saint-Henri qu’il faut vous rendre. Adresse prisée des blogueurs, ce lieu offre à ses adeptes des manucures et pédicures à prix abordables tout considérant que ses produits sont naturels.

4288 rue Notre-Dame Ouest