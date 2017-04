71 % des Québécois souhaitent la fin du monopole de la SAQ

Une forte majorité de Québécois (71 %) se dit favorable à l’ouverture du marché du vin au Québec et à la fin du monopole de la Société des alcools du Québec (SAQ).

Les résultats d’un sondage mené par la firme Léger et obtenus par Le Journal pour le compte de l’Institut économique de Montréal (IEDM) indiquent que les Québécois sont prêts plus que jamais à assister à la libéralisation du commerce de l’alcool au Québec.

«Peu importe leur âge et leur sexe, les Québécois croient que la concurrence serait une bonne chose pour le commerce de l’alcool», souligne le chercheur associé à l’IEDM et professeur, Germain Belzile, qui publie ce matin une note de recherche avec son collègue Mathieu Bédard.

Ainsi, 7 Québécois sur 10 se disent d’accord pour que des commerçants indépendants puissent importer librement les vins et les vendre directement aux consommateurs sans être obligés de passer par la SAQ.

Le professeur Belzile est d’avis que le modèle actuel de la SAQ est «dépassé», faisant perdre un temps fou aux Québécois.

Un scénario

À la lumière des résultats de ce sondage, l’IEDM propose d’ailleurs un scénario de libéralisation du marché de l’alcool au Québec.

Dans ce contexte, les épiceries, les dépanneurs, les cavistes et les restaurateurs seraient autorisés à vendre de l’alcool sans restriction, comme le font les épiceries françaises et américaines.

Les magasins de la SAQ continueraient toutefois de vendre du vin et des spiritueux puisque les chercheurs de l’IEDM ne prônent pas sa privatisation.

Le nombre important de points de vente des épiceries et des dépanneurs (estimé à près de 9500 au Québec) permettrait aux consommateurs d’acheter leur nourriture et leur vin au même endroit, et ce, à des heures d’ouverture étendues.

Prix et produits

«Non seulement les nouveaux joueurs vont-ils exercer une pression à la baisse sur les prix, les consommateurs auront droit également à des produits différents selon leurs préférences. Ce qui n’est pas le cas actuellement», a fait valoir M. Belzile.

Le sondage Léger a été réalisé en ligne du 17 au 19 avril auprès de 1016 personnes. La marge d’erreur est de 3,1 %, 19 fois sur 20.

Les Québécois souhaitent l’ouverture du marché du vin

Source : Sondage Léger commandé par l’IEDM