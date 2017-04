MONTGOMERY, Diane

(née Labelle)



À Pointe-Claire, le 15 avril 2017, à l'âge de 67 ans, est décédée Mme Diane Labelle, épouse de M. John Montgomery.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses fils John (Audrey) et Charles, ses petits-fils Ryan et Matthew, ses frères Raymond (Suzanne), André (Jacqueline) et Normand, sa soeur Lise-Anne (Ghislain), son beau-frère George (Claire), ses belles-soeurs Jessie et Jackie (Jim), ses neveux et nièces ainsi que de nombreux autres parents et amis.La famille accueillera parents et amis à la:le samedi 29 avril 2017 de midi à 14h. Un service en chapelle suivra à 14h.En sa mémoire, un don à la fondation pour le cancer de votre choix serait apprécié.