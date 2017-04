Élevez votre carrière avec l'éducation permanente

Les universités cherchent depuis longtemps à rejoindre les personnes à différentes étapes de leur carrière. Avec leur large éventail de cours, les écoles d’éducation permanente conviennent à tous ceux qui recherchent de la flexibilité.

Aujourd’hui, avec des métiers et professions qui évoluent sans cesse et le paysage économique qui se transforme rapidement, l’éducation permanente joue un rôle encore plus important pour accompagner les étudiants dans l’atteinte de leurs objectifs.

En effet, l’éducation permanente est toute désignée pour faire évoluer sa carrière ou approfondir ses connaissances dans un domaine. Elle attire :

Des professionnels qui recherchent des cours pour faire progresser leur carrière ou se tenir à jour;

De jeunes entrepreneurs qui souhaitent profiter des connaissances et de l’expérience de personnes expérimentées dans leur domaine avant de lancer leur propre projet;

Des immigrants récemment arrivés qui veulent comprendre le marché du travail québécois et mettre leurs qualifications en valeur pour se démarquer;

Des retraités qui ont soif de connaissance et qui recherchent des cours stimulants.

Pour Judith Potter, doyenne de l’éducation permanente à l'Université McGill, ce type d’apprentissage devient un outil de développement professionnel essentiel.

« Ce n'est plus seulement le diplôme qui nous définit, mais les formations que l’on suit tout au long de notre carrière et qui nous donnent une longueur d’avance », explique-t-elle.

Courtoisie Université McGill

Détentrice d’une maîtrise et d'un doctorat en éducation des adultes, Mme Potter observe avec intérêt la popularité croissante des programmes courts. « Malgré cela, les étudiants sont encore attachés à l’idée d’obtenir une forme de certification qui témoigne de leurs efforts », ajoute-t-elle.

Mme Potter a obtenu ses diplômes en tant que mère monoparentale. C’est pourquoi elle comprend bien la réalité des personnes qui s'inscrivent à des cours pour améliorer leurs perspectives. Elle est également touchée de voir parmi les cohortes d’étudiants, de nouveaux immigrants qui font de l’École d’éducation permanente de McGill un endroit particulièrement diversifié.

Mettre sa routine quotidienne de côté pour suivre des cours.

C’est ce que font tous ceux qui s’inscrivent à des cours d’éducation permanente. Leur but : développer leurs réseaux personnels et professionnels et miser sur un accélérateur pour atteindre leurs objectifs ou dans certains cas, mieux comprendre la société québécoise et ses codes culturels.

Pour mieux accompagner ses étudiants, l’École d’éducation permanente de McGill a récemment organisé un premier Salon de l’emploi et a mis sur pied un programme de stages.