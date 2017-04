Agenda du week-end

Les meilleurs slameurs du monde

Photo d'archives

Aujourd’hui et demain, à la maison de la culture Maisonneuve (4200, rue Ontario Est), on organise un tournoi ­international de slam poésie. Ce sera animé par Amélie Prévost (la championne du monde de slam en 2016) et par Jacques Thériault, commentateur sportif. Des champions du Québec et du monde entier nous offriront plusieurs performances en six langues. Ivy et Amélie Prévost offriront un atelier aux amateurs samedi à 14 h (2,30 $). Les championnats d’aujourd’hui et demain sont payants, 15 $. Réservez.

Des grenouilles au Biodôme

Photo AFP

Jusqu’au 22 mai, le Biodôme (métro Viau) nous propose une rencontre avec des ­reptiles et des amphibiens tout juste sortis de leur hibernation. Ces espèces animales représentent souvent le premier contact qu’ont les enfants avec la nature. Saurez-vous distinguer la grenouille verte du ouaouaron? Vous verrez aussi des ­rainettes, des crapauds, des tortues, des ­salamandres, des tritons verts et des ­couleuvres. Et les animateurs vous diront tout à leur sujet!

Sur l’avenue du Mont-Royal

Photo courtoisie

Jusqu’au 11 juin, sur l’avenue du Mont-Royal, entre les rues Henri-­Julien et Messier, on pourra voir les photos de presse des finalistes et ­lauréats du prix Antoine-Desilets 2015 et 2016. Il y a également une mini-exposition de planches de bandes dessinées ­entre les rues ­Messier et Fullum. Ce sera l’occasion d’aller faire une balade.

À la chapelle du Bon-Pasteur

Photo Tzara Maud

Aimez-vous Brahms? Si oui, jeudi 4 mai à 19 h 30, vous pourrez entendre Andrew Wan (photo) au violon et Philip Chiu au piano. Il faut simplement ­réserver sur le site accès culture ­Montréal ou aller chercher vos billets à la chapelle (100, rue Sherbrooke Est) quelques jours avant le concert. Les frais sont de 2 $.

Pour les détectives en herbe

Photo d'archives

Jusqu’au 4 septembre, on peut ­participer à CSI: l’expérience, une enquête de crime interactive au Centre des sciences de Montréal. Pour les 12 ans et plus. Coût: 60 $ pour la famille (ça peut être un adulte et trois jeunes).