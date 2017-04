Barack Obama critiqué pour avoir accepté une conférence rémunérée par Wall Street

L’ancien président américain Barack Obama a été taclé jeudi par une personnalité de la gauche américaine pour avoir accepté, moyennant 400 000 dollars, de prononcer un discours en septembre prochain lors d’une conférence organisée par une grande banque d’investissement de Wall Street.

M. Obama, âgé de 55 ans, parlera de santé lors de cette conférence consacrée à ce thème et organisée par la société financière Cantor Fitzgerald.

La sénatrice démocrate Elizabeth Warren, 67 ans, s’est dite «troublée» par la décision du populaire ancien président démocrate.

L’influence de l’argent en politique «est comme un serpent ondulant à travers Washington, et apparaissant à divers endroits ici à Washington», a dit sur la radio Sirius XM Mme Warren, l’une des figures qui pourraient prendre la relève au parti démocrate, peut-être pour la présidentielle de 2020.

L’entourage de M. Obama a justifié sa participation par la loi emblématique de son mandat, surnommée «Obamacare», et qui a permis de réduire le nombre d’Américains sans assurance maladie.

«Comme nous l’avons annoncé il y a plusieurs mois, le président Obama prononcera des discours de temps en temps», a défendu Eric Schultz, conseiller de M. Obama. «Certains seront payés, d’autres non, et quels que soient le lieu et l’organisateur, le président Obama restera fidèle à ses valeurs, sa vision et son bilan».

Le porte-parole a également souligné que sous la présidence Obama, des lois de réforme du secteur financier ont été adoptées, bien que des banquiers de Wall Street aient financé ses campagnes électorales.

Après trois mois de vacances, Barack Obama a repris de l’activité cette semaine à Chicago, participant à un débat sur l’engagement citoyen des jeunes, thème central de sa nouvelle fondation.