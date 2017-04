Boeing s’attaque à la C Series de Bombardier

Le constructeur Boeing a sollicité, jeudi, l’aide du département américain du Commerce pour enquêter sur les pratiques de vente de l’entreprise québécoise Bombardier.

La requête de Boeing déposé également auprès de l’International Trade Commission des États-Unis allègue que Bombardier se livre à des activités de dumping en vendant à perte ses appareils de la gamme C Series sur le territoire américain.

«Bombardier s’est embarqué dans une campagne agressive pour vendre ses avions de la C Series sur le marché américain à des prix absurdement bas, soit moins de 20 millions $ US pour des avions qui coûtent 33 millions $ US à produire, selon des informations disponibles publiquement», peut-on lire dans un communiqué émis par Boeing.

Selon le géant de l’aéronautique américain, Bombardier vend ses appareils plus cher au Canada qu’aux États-Unis, «la définition même du dumping».

Boeing croit que les subventions reçues par Bombardier de la part de Québec et d’Ottawa permettent à l’entreprise montréalaise de s’attaquer agressivement au marché américain.

Rappelons qu’en 2015, Québec a investi 1 milliard $ US (1,37 milliard $ CAN) dans les avions de la C Series. De son côté, Ottawa a accordé un prêt remboursable de 372,5 millions $ à l’entreprise.

Bombardier et Ottawa réagissent

Dans un courriel adressé à l’Agence QMI, Bombardier a réagi en indiquant être au courant de la manœuvre intentée par Boeing et a précisé que le dossier est examiné «soigneusement».

«Bombardier structure ses opérations commerciales de façon à s’assurer du respect des lois et règlements des juridictions dans lesquelles nous exerçons nos activités, y compris dans les cas soulevés par Boeing», s’est défendu Simon Letendre, porte-parole pour Bombardier, avant de rappeler que l’entreprise emploie 7000 personnes aux États-Unis et dépense 3 milliards $ par année auprès de fournisseurs américains.

De son côté, Ottawa a rejeté les allégations de Boeing. «Le gouvernement du Canada entend préparer une vigoureuse contestation de ces allégations et défendra avec fermeté les emplois de l'industrie de l'aérospatiale des deux côtés de la frontière», a affirmé le ministère de l’Innovation, des Sciences et du Développement économique dans un communiqué.

Boeing n’est pas la première entreprise à s’attaquer aux subventions accordées au programme C Series. Répondant aux demandes du géant Embraer, le Brésil a déjà, à plusieurs reprises, fait part de son intention de contester le financement gouvernemental accordé à Bombardier devant l'Organisation mondiale du commerce (OMC).