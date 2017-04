Des centres à la pelletée

WASHINGTON | Après trois ans de recherche, Marc Bergevin n’a toujours pas réussi à mettre la main sur un centre numéro un. Il risque donc de regarder la série entre les Capitals et les Penguins, qui s’amorce ce soir dans la capitale américaine, d’un œil fort envieux.

Des huit joueurs de centre qui s’affronteront dans cette série, quatre pourraient porter cette étiquette dans la très grande majorité des 30 équipes de la LNH: Sidney Crosby et Evgeni Malkin, chez les Penguins, ainsi que Nicklas Backstrom et Evgeni Kuznetsov, du côté des Capitals.

Complétées par Nick Bonino et Matt Cullen, chez les détenteurs de la coupe Stanley, de même que par Lars Eller et Jay Beagle, dans le camp des champions de la saison régulière, les lignes centrales des deux formations joueront ni plus ni moins que le rôle d’épine dorsale. Celle qui flanchera la première retournera à la maison avec son petit bonheur.