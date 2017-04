La capitale nationale, une grande fierté pour Sam Hamad

C'est le cœur gros que Sam Hamad a laissé tomber son rêve de redevenir ministre de la Capitale nationale, une des grandes fiertés de sa carrière politique.

Élu sans interruption depuis 2003 dans la circonscription de Louis-Hébert, l'ingénieur promet de ne pas jouer «à la belle-mère» après avoir retrouvé sa liberté de parole.

«Québec, je serai toujours ton meilleur ambassadeur et ton plus grand fan», a-t-il lancé jeudi, au bord des larmes.

Il n'a pas manqué de remercier le maire Régis Labeaume, qui a été pour lui plus qu'un partenaire. «On pouvait compter mutuellement l'un sur l'autre pour faire avancer les grands dossiers de Québec. Je pense qu'on a fait toute une équipe».



Sa contribution à la région saluée



Malgré la tempête qui souffle à l’Assemblée nationale, de nombreux députés, qu’ils soient amis ou ex-adversaires, ont salué la contribution de Sam Hamad au rayonnement de la capitale nationale.

«Au-delà des débats partisans, tous reconnaissent que M. Hamad était et demeurera toujours un ardent défenseur des gens de la capitale nationale», a déclaré Philippe Couillard.

Il y a un an, le premier ministre avait annoncé que le retrait de son député de Louis-Hébert du conseil des ministres ne serait que «temporaire». Sa réintégration ne s’est finalement jamais concrétisée.

Il y a quelques mois, des voix s’étaient élevées à Québec afin de réclamer son retour en tant que ministre responsable de la région.

Pour le ministre François Blais, lui succéder à ce titre n’a pas été une chose facile. «Arriver après Sam Hamad, c’est quelque chose, moi qui a un style très différent», a reconnu le député de Charlesbourg, qui a pris un certain avant de trouver ses repères dans ses nouvelles fonctions.

«Écoutez, c’est un personnage, Sam Hamad, a dit M. Blais. Un personnage important, très connu dans la région de Québec. Il avait été longtemps à la Chambre de commerce, il avait un réseau très important. [...] C’est une perte, tout simplement parce qu’il a fait beaucoup pour la région.»

«Un gentleman» souligne Agnès Maltais



La députée péquiste Agnès Maltais, qui a aussi occupé le siège de ministre responsable de la région par le passé, a tenu à saluer «le gentleman» qu’elle a appris à connaître en Sam Hamad.

«Il faut savoir que Sam Hamad est un être charmant à côtoyer. Très gentil avec ses adversaires et on pouvait faire équipe ensemble pour la région, a souligné la députée de Taschereau. Je salue le très bon député de terrain. Il était présent partout, [...] et finalement un ministre de la capitale qui, je l’a déjà dit, qui faisait le travail.»

M. Hamad, Mme Maltais et Gérard Deltell, à l’époque où il était porte-parole caquiste pour la région, étaient surnommés les «trois amigos».

M. Deltell, qui siège maintenant à Ottawa en tant que député conservateur de Louis-Saint-Laurent, raconte qu’il a été fort «ému» en écoutant M. Hamad annoncer sa démission.

«On n’était pas les trois amigos pour rien. Quand venait le temps de travailler pour la région de Québec, Agnès, Sam et moi on marchait main dans la main et on fonçait pour que ça fonctionne. Évidemment on avait des approches différentes, [...] mais Sam a joué un rôle pivot là-dedans.»

Le porte-parole de la Coalition avenir Québec pour la Capitale-Nationale, Éric Caire, a lui aussi tenu à souligner à quel point M. Hamad, était «entièrement dédié à la région de Québec».

«Cela dit, malheureusement, il y aura toujours une ombre sur la carrière politique de Sam Hamad au niveau de l’éthique», a dit le député caquiste de La Peltrie.

Ce qu’ils ont dit

«C’est triste. J’étais quand même très proche de M. Hamad. [...] C’était un rouage important du caucus de l’équipe, une bête politique, avec des réflexes politiques assez incroyables. Je perds [...] un mentor, quelqu’un qui m’a pris beaucoup sous son aile à Québec.»

- Patrick Huot, whip adjoint du gouvernement et député libéral de Vanier–Les Rivières

«J’ai été élu en 2003 en même temps que mon ami Sam. C’est un bonhomme qui a travaillé très fort dans la région de Québec. Je peux en témoigner, moi j’ai été à même de voir tout le travail, toute l’énergie qu’il a mis dans la région de Québec. Les nombreux investissements également qu’il a été chercher.»

- Raymond Bernier, député libéral de Montmorency

«C’est triste de voir quitter M. Hamad. C’est quelqu’un qui a dévoué une grande partie de sa vie au service public. [...] Je pense qu’il devrait être remercié pour cela, pour ce qu’il a fait»,.

- Pierre Moreau, président du Conseil du trésor et ministre responsable de l’Administration gouvernementale

«J’étais pleine d’admiration pour Sam, un ami, a dit Mme Weil. Quelqu’un qui [...] s’est bien intégré, très apprécié par les gens de son comté. Très apprécié. Son leadership dans la région de Québec, sa fierté pour la région de Québec, c’était intéressant à voir.»

- Kathleen Weil, ministre de l’Immigration